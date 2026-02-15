“La mayoría te dice que eres afortunada, pero yo lo sufría”: cómo los senos grandes afectan la salud

Brasil registró el mayor número (115.647), seguido por Estados Unidos (67.478), Francia (38.780), Alemania (32.068), Turquía (25.334) e India (22.400).

Dolor crónico

Raquel dice que, desde que era adolescente, había sufrido dolor crónico de espalda como consecuencia del tamaño de sus senos.

Pero en Argentina, dice, tener pechos grandes a menudo se percibía como una bendición.

“La mayoría de la gente, mujeres, te dice que tienes mucha suerte”, explica.

“No era que fuera afortunada. Sufrí mucho. Sufrí de adolescente, y también de mujer y de madre.”

De hecho, dice que todavía sufre dolor de espalda por la forma en la que caminaba para intentar ocultar sus senos.

Raquel, quien se considera una persona activa, dice que disfrutaba hacer yoga, Pilates e ir al gimnasio pero al final, la distensión que le causaban sus senos le impidió continuar haciendo ejercicio.

La doctora Nora Nugent, presidenta de la Asociación Británica de Cirujanos Plásticos Estéticos, señala que la limitación del movimiento y las dificultades para hacer ejercicio son algunas de las quejas más comunes que escucha de pacientes que buscan una reducción de sus senos.

“Desde un punto de vista funcional, los senos grandes son pesados, así que tienden a jalarte hacia adelante y provocan una tensión constante en la espalda y el cuello”, indica.

“También provocan que hacer ejercicio sea bastante incómodo y dificultan mucho encontrar sujetadores que les queden bien y que les den soporte.”

Raquel dice que necesitaba ponerse “dos o tres” sujetadores y que encontrar uno que realmente le quedara bien añadía una carga económica adicional.

“En Argentina, los sujetadores para senos grandes eran muy caros”, cuenta.

En Reino Unido, Nugent dice que a la mayoría de sus pacientes se les retira entre 500g y 800g de cada seno, aunque ha visto cantidades mayores.

“A veces no es una gran cantidad de peso corporal, pero sí una cantidad grande para una zona pequeña”, explica.

En el caso de Raquel, los médicos le retiraron un total de 2,5 kilos de sus senos.

“Después de la operación, recuerdo lo que sentía cuando tenía que recoger algo del suelo, y fue como ‘vaya, este es otro cuerpo’. Me sentí tan, tan libre.”

El poder de un buen sujetador

Cuando la profesora Joanna Wakefield-Scurr fue a su médico para hablar sobre su dolor crónico en los senos, le dijeron que solo necesitaba un sujetador que le quedara bien.

Como experta en biomecánica, decidió investigar qué hacía que un sujetador fuera bueno.

“Me di cuenta de que, en realidad, sabíamos muy poco sobre por qué necesitamos un sujetador, cuáles son sus beneficios y cómo debería funcionar”, dice Wakefield-Scurr.

“En cambio, el sujetador se considera más como una prenda de moda que como algo funcional que cumple un propósito y que tiene beneficios para la salud. Me decepcionó mucho.”

Esto la motivó a crear un grupo de investigación sobre salud mamaria en la Universidad de Portsmouth, en Reino Unido, en 2005.

Su equipo identificó cuatro consecuencias negativas de usar un sujetador que no es el apropiado: dolor, estiramiento de la piel y daño en los tejidos, cambios en la forma de respirar y en el tiempo que transcurre entre latidos, y una barrera para la actividad física.