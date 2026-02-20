“Quería pedir perdón por lo fea que era”: el trastorno dismórfico y el rechazo al propio cuerpo

Finalmente, le diagnosticaron trastorno dismórfico corporal (TDC).

La dismorfia corporal es un término que se utiliza a menudo en las redes sociales para reflejar la insatisfacción de una persona con su cuerpo.

Pero la TDC se da cuando la ansiedad por la apariencia física empieza a interferir en la vida cotidiana, según explica Viren Swami, profesor de psicología social en la Universidad Anglia Ruskin.

Se trata de una obsesión por algún aspecto de la apariencia física que otras personas consideran normal, pero que para la persona que lo padece puede resultar completamente erróneo, explica Swami en el podcast “Complex” de la BBC.

Las características de la TDC incluyen angustia emocional, pasar mucho tiempo dándole vueltas al tema y sentir que no se pueden controlar los pensamientos sobre la apariencia.

También puede incluir comportamientos repetitivos, como mirarse al espejo o tocar repetidamente la parte del cuerpo que se considera defectuosa.

“Todo su mundo se reduce a este aspecto de su cuerpo y todo lo demás se desvanece”, afirma.

Swami afirma que es mucho más común que las mujeres experimenten insatisfacción corporal, pero con el TDC no hay una división clara entre géneros.

Charlotte comenzó la terapia en su servicio local de salud mental antes de ser ingresada en una unidad residencial para trastornos de ansiedad en Londres.

“Hice terapia ocupacional cuando estaba en tratamiento hospitalario, cosas como pintura, cerámica y composición musical, y así fue como volví a la música”, afirma.

“Me ayudó a canalizar mi perfeccionismo, sacándolo de la oscuridad y llevándolo a la luz, y disipando esa vergüenza”.

Una vez dada de alta, comenzó a compartir su historia en Internet con la esperanza de ayudar a otras personas.

Swami insta a quienes puedan estar sufriendo este trastorno a que busquen inicialmente el apoyo de su médico de cabecera.

Y si crees que alguien que conoces padece TDC, insiste en que es importante ser paciente y empático. Es habitual que busquen a diario reafirmación para sus pensamientos, explica.

“En lugar de cerrar estas conversaciones y enfadarte o frustrarte por ello, reconoce que el TDC es un trastorno de salud mental que no desaparece por sí solo y que, sin ayuda profesional, a menudo puede empeorar”.