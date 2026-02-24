Mozart la idolatraba: la historia de Maria Anna, la hermana prodigio del genio de la música clásica

El volumen II de “The letters of Mozart and his family” (Las cartas de Mozart y su familia) -que fueron organizadas, traducidas y editadas por Emily Anderson- nos abre la puerta a la casa de los Mozart.

Por ejemplo, en una carta de 1777, Nannerl le agradece a su hermano que le mandara “el primer movimiento y el Andante” de su sonata y le confirma que ya los tocó, que el Andante requiere de “una gran concentración” y que espera que le envíe el “Rondo”.

En otra misiva, Leopold les escribe a su esposa y a su hijo (que se encontraban juntos buscando oportunidades para Wolfgang) que, en todo lo que tiene que ver con la casa, Nannerl era “extraordinariamente diligente” y muy atenta.

En otra carta, de 1778, el padre también les relata que habían recibido la visita de “dos caballeros de Wallerstein”, que “insistieron en escuchar tocar a Nanerl”.

Se refería a Anton Janitsch, quien era músico de la corte en Wallerstein, en Alemania, y el chelista Joseph Reicha.

“Resultó que su único objetivo al hacerlo era que pudieran adivinar por su estilo de interpretación cómo era el tuyo”.

Además, estaban “especialmente ansiosos por escuchar” una de las composiciones de Wolfgang.

Nanerl interpretó la sonata de Mannheim, que su hermano había creado por esa época, y lo hizo “de la manera más excelente y con toda la expresión necesaria. Se quedaron asombrados con su interpretación y con la composición”.

La profesora

“Y eso era muy inusual a finales del siglo XVIII, una época en la que casi no había maestras de piano. De hecho, ella fue la primera en Salzburgo”, indica Neumayr.

En 1784, con 33 años, Nanerl se casó con un magistrado y se mudó a la pequeña localidad de Sankt Gilgen.

Johann Baptist Franz Freiherr había enviudado dos veces y tenía cinco hijos, que Nannerl ayudó a criar. El matrimonio concibió tres hijos.

La comunicación con su hermano continuó. Él le enviaba sus creaciones para que las tocara y estaba atento a su opinión. También le dedicó piezas.

“Creo que fue una relación muy cercana y hermosa. No creo que hubiese celos de su parte, al contrario, hubo mucho amor y apoyo porque realmente eran como una unidad”, indica Milo.

Tras la muerte de su esposo, Nanerl dejó Sankt Gilgen y retomó su carrera como profesora de piano.

Incluso, convertida en baronesa, llegó a dar algunas presentaciones como solista.

“Un espacio para ella y su piano”

De su investigación, Milo cuenta que le impresionó cuán fuerte Nannerl era, pero también la sabiduría con la que enfrentó la vida.

“No se quebró”, dice. “Quizás eso sea lo principal porque creo que muchas personas se hubiesen roto y amargado”.

“Ella debió haberse sentido profundamente decepcionada de que, de repente, ya no podía continuar con la vida que llevaba, que de repente se sintiera tan limitada ante lo que podía y no podía hacer”.

Pese a sus responsabilidades como esposa y madre, Nannerl siguió sacando tiempo para la música.

“Contamos con cartas en las que su padre le pregunta que cómo puede practicar tres horas días en lugar de salir a dar caminatas más largas por el bien de su salud”.

“Pero ella sabía que necesitaba tocar esas tres horas, que era bueno para su salud mental”.

Milo fue a la casa en la que vivió Nannerl con su esposo e hijos.

“Hay un cuarto pequeño donde tenía el fortepiano que le había regalado su padre como regalo de bodas”.

“No es una sala grande en el que varias personas hubiesen podido sentarse a escucharla. Era un espacio pequeño para ella y su piano. Ella tocaba para ella, para su yo artístico”.