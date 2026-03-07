Mes de la Mujer: exposiciones, rutas patrimoniales y conciertos para conmemorar marzo

Durante marzo, diversas instituciones culturales y organizaciones sociales impulsan actividades para conmemorar el Mes de la Mujer en Chile. Exposiciones, recorridos patrimoniales y conciertos forman parte de una programación que busca visibilizar el legado y la presencia de las mujeres en distintos ámbitos.

La labor de las mujeres bomberas

Durante marzo, el Museo de Bomberos de Santiago se suma a la conmemoración del Mes de la Mujer con visitas mediadas que permitirán conocer la importancia de las mujeres en la labor bomberil.

Además, cada sábado a las 12:00 horas se realizarán recorridos liderados por voluntarias de diversas compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, quienes compartirán su camino de servicio y experiencias en la institución. No requieren inscripción previa.

El museo se ubica en Santo Domingo 978, Metro Plaza de Armas, y abre de martes a sábado, de 10:00 a 18:00 horas. El último sábado de cada mes cuenta con entrada liberada para todo público, jornada que en marzo será el día 28. El valor es de $3.000 para público general, $1.500 para bomberos y bomberas, y $1.000 para estudiantes. Por su parte, personas mayores y menores de 7 años cuentan con gratuidad permanente.

Exposición histórica en Renca rescata a mujeres clave del país

Una de las actividades destacadas es la exposición “Rostros de mujeres en la historia de Chile”, inaugurada en la Casa de la Cultura de Renca. La muestra busca poner en valor el legado de 20 mujeres que han tenido un rol relevante en distintos momentos de la historia nacional.

La exposición estará abierta al público desde el lunes 2 hasta el 30 de marzo de 2026, ofreciendo un recorrido por figuras femeninas que han marcado hitos en el ámbito social, cultural y político del país.

Archivo sobre memoria y derechos humanos en Atacama

En la Región de Atacama, la organización Udema Históricas realizará el lanzamiento del “Archivo UDEMA: Género y Derechos Humanos en Atacama”. La actividad se llevará a cabo el sábado 7 de marzo en el Museo Regional de Atacama.

La iniciativa busca rescatar y poner en valor la memoria histórica de la Unión de Mujeres de Atacama, organización que ha tenido un papel relevante en la defensa de derechos y en la construcción de memoria en la región.

Cartelera musical femenina durante todo marzo

En el ámbito musical, la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) presentará durante todo el mes una programación titulada “SCD 100% Femenina”.

La iniciativa contempla 28 conciertos de distintos estilos —entre ellos rock, pop, indie y jazz— con artistas como Soledad Guerrero, Entrópica y Vasti Michel. Las presentaciones se realizarán en las salas de la SCD y las entradas estarán disponibles desde los $3.000 a través de Portaltickets.cl.

Ruta literaria para recorrer la historia de escritoras chilenas

Otra alternativa cultural es la ruta “Mujer, Letra y Ciudad”, organizada por la Municipalidad de Santiago. El recorrido propone visitar ocho hitos históricos vinculados a escritoras chilenas y conocer aspectos de sus trayectorias y su relación con la ciudad.

Entre las figuras abordadas en el recorrido se encuentran Úrsula Suárez y María Luisa Bombal. La actividad se realizará todos los viernes de marzo a las 17:30 horas y comenzará en el frontis de la Sala La Comedia, ubicada en Merced 349.

Las distintas iniciativas programadas durante marzo buscan abrir espacios de reflexión y difusión sobre el rol de las mujeres en la historia, la cultura y la sociedad.

A través de exposiciones, archivos de memoria, música y recorridos patrimoniales, estas actividades ofrecen distintas formas de acercarse al legado femenino y de conmemorar el Mes de la Mujer en distintos puntos del país.