Barbie lanza iniciativa global con ocho mujeres destacadas del deporte y la música

En el marco de la antesala del Día Internacional de la Mujer, la marca de muñecas Barbie dio a conocer un nuevo grupo de mujeres destacadas a nivel mundial por su impacto en el deporte, la ciencia y el entretenimiento. La iniciativa reconoce a ocho referentes internacionales que han marcado sus respectivas áreas de desarrollo.

El anuncio reúne a figuras provenientes de distintas disciplinas, desde el deporte profesional hasta la exploración espacial y la música. Entre ellas se encuentra la tenista estadounidense Serena Williams, considerada una de las máximas exponentes de la historia del tenis.

También forma parte del grupo la astronauta Kellie Gerardi, quien ha desarrollado una carrera vinculada a la investigación espacial y la divulgación científica.

En el automovilismo, la seleccionada es la piloto mexicana Regina Sirvent Alvarado, mientras que el fútbol está representado por la jugadora inglesa Chloe Kelly.

El listado también incluye a figuras del mundo artístico y de disciplinas deportivas menos tradicionales.

En la música, la elegida es la cantante pop alemana Helene Fischer, una de las artistas más reconocidas de Europa.

A ellas se suman la escaladora de expedición Zoja Skubis, la surfista australiana Stephanie Gilmore y la jugadora de críquet india Smriti Mandhana.

Un reconocimiento en la antesala del 8 de marzo

El anuncio se realiza en la antesala de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, fecha que cada año busca relevar el aporte de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad.

Con esta iniciativa, Barbie destaca a ocho mujeres que han desarrollado trayectorias relevantes en el deporte, la ciencia y el entretenimiento, ámbitos en los que han alcanzado reconocimiento internacional.