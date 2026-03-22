Cuestionario en Rusia genera debate: mujeres sin hijos serían derivadas a psicólogo

Una actualización en los controles de salud reproductiva en Rusia encendió la controversia. El nuevo instructivo recomienda derivar a un psicólogo a mujeres que manifiesten no querer tener hijos, una disposición que no aplica a los hombres y que se inserta en un escenario de baja natalidad.

La medida surge a partir de un formulario anual que deben completar mujeres en controles de salud, el cual incluye preguntas sobre antecedentes médicos, hábitos de vida y salud reproductiva.

Entre ellas, aparece una consulta directa: cuántos hijos les gustaría tener, incluyendo los ya nacidos. Si la respuesta es “ninguno”, el instructivo del Ministerio de Sanidad recomienda derivar a la paciente a un psicólogo clínico.

Aunque el documento no establece obligatoriedad ni sanciones, la disposición ha generado cuestionamientos por asociar la decisión de no tener hijos con la necesidad de intervención en salud mental.

Diferencias con el formulario masculino

El contraste con el cuestionario dirigido a hombres ha sido uno de los puntos más discutidos. Mientras el formulario femenino contiene 61 preguntas —con tres centradas en salud reproductiva—, el masculino tiene 26 y aborda la misma temática de forma distinta.

En el caso de los hombres, la pregunta sobre hijos se formula considerando “las circunstancias actuales” y no contempla derivaciones si la persona no desea ser padre.

Según autoridades sanitarias citadas por la prensa rusa, la recomendación en mujeres busca prevenir abortos y promover una actitud favorable hacia la maternidad.

Desde la Duma Estatal de Rusia, el presidente del Comité de Salud, Serguéi Leónov, defendió la medida y sostuvo que no debe interpretarse negativamente. Afirmó que una mujer tiene derecho a decidir cómo vivir su vida, pero que un profesional puede ayudar a comprender las razones por las cuales no desea tener hijos.

Un contexto marcado por la baja natalidad

La decisión se enmarca en una preocupación mayor del Estado ruso: la caída sostenida de la natalidad. En 2024 se registraron 1,2 millones de nacimientos, el nivel más bajo en los últimos 25 años.

Las autoridades atribuyen esta tendencia a factores estructurales, la salida de población y efectos derivados de la guerra en Ucrania en las decisiones familiares.

A esto se suman proyecciones que anticipan una disminución de la población en las próximas décadas, lo que ha impulsado diversas políticas públicas orientadas a incentivar la maternidad.

Incentivos y medidas complementarias

Desde 2025, distintas regiones han implementado incentivos económicos para fomentar los nacimientos, incluyendo pagos únicos para estudiantes embarazadas y adolescentes.

Estos bonos, financiados por gobiernos locales, oscilan entre 20.000 y 150.000 rublos y se entregan antes del parto. Sin embargo, su alcance ha sido limitado: en los primeros meses se registraron poco más de 310 beneficiarias.

En paralelo, también se han impulsado cambios normativos que refuerzan la idea de familia numerosa como un valor estatal, incluyendo restricciones a mensajes vinculados a la ideología “childfree” y sanciones en casos relacionados con el aborto.

La recomendación de derivación psicológica aparece así como una nueva arista dentro de este conjunto de políticas. Aunque es voluntaria, instala una asociación entre la decisión de no tener hijos y una evaluación clínica, lo que ha intensificado el debate sobre el rol del Estado en decisiones personales.

La ausencia de una medida equivalente para hombres ha reforzado las críticas por un posible sesgo de género en la política pública.