Cómo vivir el climaterio y la menopausia en pareja: claves para una salud integral y una vida plena

Entre los 45 y 55 años, muchas mujeres comienzan a transitar por el climaterio, una etapa natural que marca el inicio del fin de la vida fértil. Aunque suele asociarse únicamente con la menopausia —la última menstruación—, este proceso implica una serie de cambios hormonales que afectan el metabolismo, la salud física, emocional y sexual.

En Chile, el Ministerio de Salud ha definido este período como una etapa que requiere un abordaje integral, con énfasis en la promoción de hábitos saludables y el acompañamiento de la pareja y la familia.

“La menopausia no es una enfermedad, sino una etapa más del ciclo vital. Sin embargo, muchas veces se vive con temor, desinformación o en soledad. Por eso es fundamental que la pareja esté presente, que acompañe, escuche y valide lo que la mujer está sintiendo”, explica María Mondaca, académica de la carrera de Obstetricia de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar.

Más allá de la biología

La disminución de los niveles de estrógenos durante el climaterio tiene efectos concretos en el cuerpo. Según la Encuesta Nacional de Salud, el 44,8% de las mujeres entre 45 y 64 años presenta obesidad, mientras que el 19,3% vive con diabetes. A esto se suman riesgos de hipertensión arterial, dislipidemias y osteoporosis.

“Los estrógenos cumplen funciones clave en el metabolismo de las grasas, en la distribución corporal y en la salud ósea. Su disminución puede generar un aumento de peso, pérdida de masa muscular y mayor riesgo de fracturas. Por eso es tan importante que las mujeres reciban orientación profesional y que sus parejas se involucren en este proceso”, señala Mondaca.

Pero los cambios no son solo físicos. La misma encuesta revela que un 30% de las mujeres en este rango etario reportaron síntomas depresivos en el último año. La matrona advierte que “el impacto emocional del climaterio es profundo. Muchas mujeres experimentan tristeza, irritabilidad, insomnio y una sensación de pérdida. Aquí, el rol de la pareja es clave: no se trata de solucionar, sino de acompañar, de estar presente y de escuchar sin juzgar”.

Sexualidad en el climaterio

Uno de los aspectos más invisibilizados del climaterio es la sexualidad. La sequedad vaginal, la disminución del deseo y los cambios en la imagen corporal pueden afectar la vida íntima. Sin embargo, la también máster en sexología clínica enfatiza que “la sexualidad no termina con la menopausia. Al contrario, puede transformarse en una experiencia más libre, más conectada con el placer y menos condicionada por la reproducción”.

La especialista recomienda que las parejas se abran a nuevas formas de intimidad: “El uso de lubricantes, juguetes sexuales, lencería o simplemente el redescubrimiento del cuerpo son herramientas válidas. Lo importante es que ambos se sientan cómodos y que la sexualidad se viva sin prejuicios. Además, muchos hombres también atraviesan la andropausia, por lo que este puede ser un momento de encuentro y comprensión mutua”.

El papel de la matronería en el acompañamiento integral

En este proceso, el rol de los profesionales de la salud es fundamental. Las matronas y matrones están capacitados para orientar, educar y detectar factores de riesgo en la mujer, además de brindar apoyo emocional.

“El climaterio no se trata solo de hormonas. Es una etapa que requiere una mirada biopsicosocial. Desde la matronería, trabajamos para que las mujeres se sientan acompañadas, informadas y empoderadas. También promovemos que sus parejas participen activamente en este proceso, porque la salud sexual y reproductiva es una responsabilidad compartida”, afirma Mondaca.

El Ministerio de Salud ha propuesto un modelo integral y comunitario para abordar el climaterio, que incluye la promoción de hábitos saludables, el control de enfermedades crónicas y el fortalecimiento de redes de apoyo. En este sentido, la pareja juega un rol esencial.

“El desafío es colectivo. Mujer, pareja y equipo de salud deben trabajar juntos para que esta etapa se viva con dignidad, salud y bienestar. El climaterio no es el fin de nada, es el inicio de una nueva forma de vivir la sexualidad, el cuerpo y las emociones”, concluye la experta.