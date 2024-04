Chile aterriza en el festival de documentales más grande de Norteamérica

Del 25 de abril al 5 de mayo se realizará Hot Docs, en Toronto, Canadá, festival y mercado de documentales en el que Chile tendrá una importante participación.

Específicamente, allí serán las premieres mundiales de “La fabulosa máquina de cosechar oro”, largometraje en Competencia Internacional, dirigido por Alfredo Pourailly y producido por Francisco Hervé; “Sincronía”, parte de la sección Persister, dirigido por Carol Bloj y producido por Claudia León; y “La diosa quebrada”, cortometraje dirigido y producido por Ximena Pereira, que tendrá su estreno norteamericano dentro de la sección World Showcase.

Asistirán al festival y mercado realizadores y productores chilenos gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Representando a Chiledoc asistirá Paola Castillo, directora adjunta de la marca que promueve al documental chileno.

Participantes

“La fabulosa máquina de cosechar oro” es una coproducción entre Chile y Países Bajos, que trata sobre Toto, quien lleva 40 años buscando oro en Tierra del Fuego. Su rutina de trabajo daña gravemente su cuerpo, y el médico le dice que no puede seguir trabajando en la mina o morirá. Pero no puede parar porque no tiene derecho a la seguridad social. Su hijo vaquero Jorge diseña una máquina que les traerá un futuro mejor.

“Sincronía”, en tanto, es una inmersión sensorial en el viaje vital de dos mujeres y su relación de placer y dolor con el mar. Una isleña se sumerge en el océano y nada junto a leones marinos, abrazando su libertad. Una nadadora se sumerge en las aguas heladas de los glaciares y las corrientes polares, llevando al límite su resistencia. Ambas habitan un universo acuático cuya naturaleza puede ser tan bella como brutal.

Finalmente, “La diosa quebrada” repasa el mito de María Lionza, la diosa de Venezuela, que se funde con la experiencia de una cineasta emigrante que añora a su Diosa perdida. A lo largo de dos décadas de rodaje, la película desvela las facetas de la fractura de la icónica estatua de la Diosa en medio de una Caracas marcada por una aguda división política y social. Diferentes épocas se unen para explorar una ruptura que no es sólo la de una estatua. Es la historia de Venezuela y de cada venezolano que se siente desgarrado por una guerra que nunca le perteneció. Es también la herida de quienes viven en la nada de una vida de emigrantes.

Prestigio

Para Carolina Arredondo, ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, “Chile goza de un reconocido prestigio internacional en el ámbito del cine documental y su presencia una vez más en el festival de documentales más prestigioso de Norteamérica es prueba de ello”.

Por su parte, Paola Castillo, directora adjunta de Chiledoc, señala que “estas películas proyectan de gran forma la diversidad, gran calidad artística y la profundidad de los contenidos de nuestro cine”.