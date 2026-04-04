Gobierno da por controlada crisis por gas argentino en Ñuble y Biobío

La ministra de Energía, Ximena Rincón, informó que el evento que provocó la suspensión del suministro de gas natural argentino hacia las regiones de Ñuble y Biobío se encuentra controlado, luego de varios días de contingencia por problemas en la calidad del combustible.

A través de su cuenta de X, la secretaria de Estado señaló que la situación ya está contenida y destacó que las medidas adoptadas permitieron enfrentar el episodio sin afectar a los usuarios residenciales.

“El evento que obligó a suspender el suministro de gas desde Argentina hacia las regiones de Ñuble y Biobío está controlado”, indicó la ministra, enfatizando que la interrupción respondió a la detección de gas que no cumplía con la normativa chilena.

Desde el Ministerio de Energía informamos que el evento que obligó a suspender el suministro de gas desde Argentina hacia las regiones de Ñuble y Biobío está controlado. La empresa no podía permitir el ingreso de gas fuera de norma. El servicio para el sector residencial nunca… — Ximena Rincón (@ximerincon) April 4, 2026

En ese contexto, explicó que la empresa encargada del transporte no permitió el ingreso del combustible fuera de estándar, activando los protocolos de seguridad correspondientes. La medida implicó la suspensión del flujo mientras se verificaban las condiciones del suministro.

Rincón también recalcó que el servicio residencial no fue interrumpido en ningún momento, mientras que el sector industrial contó con medidas de respaldo durante la contingencia, lo que permitió mitigar los efectos de la interrupción.

La ministra destacó que el manejo del evento se realizó de manera anticipada y con criterios técnicos, en coordinación con organismos como la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).

El episodio se originó tras detectarse que el gas proveniente de Argentina no cumplía con los estándares exigidos en Chile, lo que obligó a suspender su recepción en la frontera, en una medida que fue catalogada como preventiva para resguardar la seguridad del sistema energético.

La autoridad aseguró que el monitoreo continuará activo para garantizar que el suministro que ingrese al país cumpla con la normativa vigente, mientras se mantienen las coordinaciones con las empresas involucradas y las autoridades trasandinas.

Con la situación bajo control, el foco ahora se traslada a la normalización completa del suministro y a la evaluación de las condiciones técnicas que permitan evitar nuevos episodios de este tipo.

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