Orquesta de Cámara del Teatro Municipal de Santiago ofreció concierto en Padre Hurtado

Más de 170 estudiantes del Liceo Bicentenario Paul Harris, junto a vecinos de El Trebal, autoridades locales y representantes de 124 juntas de vecinos, disfrutaron un concierto de la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal de Santiago en el Centro Cultural de Padre Hurtado

El evento fue posible gracias a una alianza entre el Teatro, la Municipalidad de Padre Hurtado y Aguas Andinas, empresa con más de 25 años de presencia en la comuna a través de la Biofactoría Mapocho Trebal.

“Es parte de nuestro compromiso con el entorno: crear lazos a través de la cultura”, señaló Orlando Salgado, gerente de Depuración.

El director invitado, Juan Pablo Aguayo, lo vivió intensamente: “Salir de los teatros y llegar a estos espacios nos recuerda por qué hacemos música. Aquí el arte se siente de otra manera. Los rostros de los jóvenes lo dicen todo”.

Para Mónica Sepúlveda, encargada de Cultura, estas instancias democratizan el acceso al arte: “La música clásica no es algo habitual en estos espacios, y eso la hace aún más necesaria. Es una entrada a otras formas de pensamiento, una semilla de pensamiento crítico”.