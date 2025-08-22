Artista chileno expone en Viena serie fotográfica sobre rituales nortinos

El fotógrafo Rodrigo Opazo (Santiago, 1964) expone una serie sobre rituales nortinos en la ciudad de Viena, Austria.

Específicamente, el también director de la Corporación Municipal de Arte y Cultura de Colina presenta su serie “Fiestas paganas” en el Museo de Arte Moderno MAMAG de Viena.

La muestra, que se desarrolla entre el 16 de agosto y el 7 de octubre, lo sitúa junto a íconos del surrealismo como Salvador Dalí y Max Ernst.

La serie fotográfica —que documenta rituales tradicionales de Andacollo, La Tirana y Chiloé, entre otros lugares— fue seleccionada como eje central de la exposición, con una imagen del archipiélago chilote destacada en el afiche oficial.

“Estoy súper orgulloso. Exponer con estos referentes del surrealismo y dadaísmo es un honor tremendo, y también una oportunidad de representar de la mejor manera a Colina y a Chile en una de las cunas del arte contemporáneo”, expresó el fotógrafo y gestor cultural.

El trabajo de Rodrigo Opazo se caracteriza por su simbolismo, el uso de la luz dramática y composiciones no convencionales que dialogan con la vanguardia europea, lo que lo hace especialmente adecuado para esta exhibición en Viena.

La alcaldesa Isabel Valenzuela destacó que “Rodrigo encarna muy bien el talento local que impulsamos desde nuestra política cultural que hemos trabajado constantemente”.

“Su mirada es íntima y cargada de emociones, y además refleja fielmente el alma de la comuna. Que hoy llegue a un escenario tan importante como Viena es un orgullo. Esta exposición refuerza nuestro compromiso con el arte como herramienta de identidad y transformación social, que se manifiesta en el Centro Cultural, en Colina Galería y en toda la integración que vamos dando a la vida cultural en la comuna”, afirmó.

El MAMAG Modern Art Museum (Museo de Arte Moderno MAMAG) es un museo privado de arte moderno y contemporáneo ubicado en Viena. Su colección central consiste en obras originales de la artista de Pop Art Tanja Playner, y se ha consolidado como un espacio que fomenta el diálogo internacional entre coleccionistas y artistas.

Además, ofrece al público una visión global del mercado del arte moderno mediante exposiciones temporales que incluyen fotografía, pintura, grabado, litografía, escultura, arte multimedia y Pop Art.