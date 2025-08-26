Alicia Vega vuelve a Renca a 40 años de la realización de su primer taller de cine para niños

Este 2025 se marca un importante hito para la Fundación Alicia Vega: se celebran los 40 años del primer Taller de Cine Para Niños que creó y realizó la educadora e investigadora en cine Alicia Vega.

A lo largo de 20 sábados entre agosto y diciembre del año 1985, se reunieron 113 niñas y niños de la población Huamachuco, quienes a través del juego y las películas conocieron la experiencia cinematográfica. Este taller da inicio a una experiencia de educación artística que se realizó durante 30 años y que acogió a un total de 6482 niñas y niños de diversas poblaciones de la Región Metropolitana y otras regiones de Chile.

La Fundación, junto a la Municipalidad de Renca y el programa Crecer en Renca, invita a revivir el primer Taller compartiendo con las vecinas y vecinos del sector. El 29 y el 30 de agosto, en la parroquia Jesús Carpintero — el mismo lugar donde nació el Taller de Cine para Niños — se presentará una exposición con los dibujos y materiales creados por los niños y niñas de aquel entonces, tesoros que la Fundación ha cuidado con cariño durante 40 años.

Celebración

En las palabras de Tehani Staiger, directora ejecutiva de la Fundación Alicia Vega, es “muy importante para nosotros celebrar estos 40 años en el mismo territorio donde se realizó el primer Taller, que dio paso a una experiencia única que se mantuvo durante 30 años más”.

“El poder conectar con las comunidades y las mismas niñas y niños, hoy adultos, que vivieron esta iniciativa de Alicia Vega, nos permite realizar un ejercicio de memoria y de valoración de las actividades culturales que se realizan en nuestro país, especialmente aquellas que están destinadas a infancias en contextos de pobreza”, dijo.

La muestra reunirá más de 500 dibujos y materiales didácticos creados por las niñas y niños que experimentaron su propio poder creativo en el primer Taller de Cine para Niños. Entre taumatropos, zootropos y dibujos, descubrieron el asombro de la imagen en movimiento, aprendieron sobre planos y escalas cinematográficas, y se acercaron a la historia del cine.

Para muchos, fue también la primera vez que vieron una película en pantalla grande, en silencio, y con la posibilidad de comentar en conjunto. La programación fue amplia involucrando distintos géneros y épocas del cine, dotando a los niños de un tesoro, un nuevo conocimiento, una nueva ventana a la cultura y el arte.

A esta celebración se suma la invitación de la Municipalidad de Renca, que proyectará el documental Cien Niños Esperando un Tren, de Ignacio Agüero, obra que retrata la inolvidable experiencia del Taller de Cine para Niños de 1987 en la población Lo Hermida, en Peñalolén.

Tras la función, se realizará el conversatorio Arte y acción social: una posibilidad para iluminar el potencial humano. La cita es el martes 26 de agosto, a las 19:00 horas, en la Casa de la Cultura de Renca (Av. Domingo Santa María 3929).

La exposición abrirá sus puertas el viernes 29 y sábado 30 de agosto en la parroquia Jesús Carpintero (Av. Apóstol Santiago 2099, Renca), de 10:00 a 17:00 horas. La entrada será completamente gratuita y contará con la cálida mediación del equipo de la Fundación Alicia Vega, junto a ex monitores del Taller que acompañarán este reencuentro con la memoria y la infancia.



MARTES 26 de Agosto – 19:30 horas

Proyección del documental Cien niños esperando un tren de Ignacio Agüero + Conversatorio: Arte y acción social: una posibilidad para iluminar el potencial humano.

CASA DE LA CULTURA DE RENCA

Dirección: Av. Domingo Sta. María 3929, 8651305 Renca, Región Metropolitana

Horario: 19:30 hrs

VIERNES 29 Y SÁBADO 30 de agosto 10:0 a 17:00 horas

Exposición: A 40 años del Primer Taller de Cine para niños – Huamachuco – Renca

Parroquia Jesús Carpintero Huamachuco – Renca

Horario: 10:00 a 17:00 hrs

Dirección: Av. Apóstol Santiago 2099, 8641205 Renca, Región Metropolitana

SÁBADO 30 de agosto al 16:30 horas

Actividad especial: Conmemoración y once comunitaria con vecinas y vecinos

Parroquia Jesús Carpintero Huamachuco – Renca

Horario: 16:30

Dirección: Av. Apóstol Santiago 2099, 8641205 Renca, Región Metropolitana