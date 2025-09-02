Sex Pistols suspende presentación en Chile

El grupo inglés Sex Pistols informó este martes que suspendió su gira por Latinoamérica debido a un accidente.

A su guitarrista Steve Jones, muy próximo a cumplir 70 años, se le rompió su muñeca, por lo que la banda se ve en la obligación de suspender -en algunos casos, posponer- sus próximas actuaciones, según un comunicado.

La banda tenía en agenda volver a Chile este próximo martes 9 de septiembre, pero se bajan todas las fechas en Latinoamérica y por los Estados Unidos / Canadá.

Aquí las palabras oficiales de Steve Jones:

“Les tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieren primero? Bueno, la mala: me rompí la muñeca, así que lamentablemente no podremos hacer shows por un tiempo. La buena noticia es que el cirujano dijo que volveré a tocar la guitarra en un futuro no muy lejano. La otra buena noticia es que en un par de días cumplo 70 años. Que Dios los bendiga, y que Dios salve la muñeca”.

La devolución de entradas se realizará a partir del 15 de septiembre por Puntoticket.