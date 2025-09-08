Compositor chileno gana un Emmy por música de serie “The White Lotus”

El compositor chileno Cristobal Tapia ganó el fin de semana un premio Emmy a las Artes Creativas, informó este lunes el diario El Mercurio.

El músico ganó en el apartado de Mejor Tema Original para Títulos Principales, por su trabajo creando la música introductoria de la serie “The White Lotus”, y sumó así su cuarto Emmy.

“Acabo de ganar mi cuarto premio Emmy: el mejor tema para la tercera temporada de ‘White Lotus’. Respeto la Academia porque esos votos no se pueden comprar. Ninguna campaña de desprestigio los distrajo. Gracias, esto significa mucho para mí en más de una forma. Estoy feliz de que hayas conectado con esta melodía porque fue un viaje increíble hacerla”, señaló en sus redes sociales.

Tapia trabajó en las tres primeras temporadas de la producción y tuvo una mediática salida del proyecto hace unos meses,tras alegar diferencias creativas con su creador, Mike White.

La ceremonia principal de los Emmy se llevará a cabo el próximo domingo y será emitida por TNT y HBO Max.