Obra “Tengo miedo torero” estará en Festival Internacional Teatro a Mil 2026

El 33° Festival Internacional Teatro a Mil, presentado por Fundación Teatro a Mil y Escondida | BHP, se prepara para tomarse los escenarios del país este verano y revela los primeros tres grandes espectáculos internacionales multidisciplinarios que abrirán la temporada 2026.

Esta nueva edición se llevará a cabo entre el 3 y el 25 de enero y tendrá como lema “SÍ IMPORTA”, reafirmando que la cultura y las artes escénicas juegan un papel crucial en la construcción de una sociedad democrática, segura y digna.

“Las artes escénicas son un motor para la transformación y la innovación, fomentan el encuentro y el diálogo, y garantizar su acceso es un derecho que debemos cuidar”, señaló Carmen Romero, Directora General de la Fundación Teatro a Mil.

Sobre la programación 2026, Carmen Romero agregó:

“Toda la programación del festival se construye con enorme atención, cuidado y cariño. Creemos que, aunque estemos lejos, merecemos ver lo que está ocurriendo en el mundo en materia de artes escénicas: obras que renuevan nuestra mirada y clásicos que siguen vigentes. Latinoamérica seguirá siendo un punto de encuentro fundamental. Somos la puerta de entrada al sur del continente y queremos seguir siéndolo”.

“Nos emociona y entusiasma cada año la llegada de una nueva edición del Festival Internacional Teatro a Mil, del que somos aliados desde sus inicios. Estamos convencidos que el arte SÍ IMPORTA, como nos convoca el encuentro más consolidado de las artes en Chile, con más de 14 millones de espectadores en 33 años, y donde el 80% del público accede gratuitamente. En Escondida | BHP el arte y la cultura para todos SÍ IMPORTA, por eso volvemos a subir el telón, otro año más, con Teatro a Mil”, comentó René Muga, Vicepresidente de Asuntos Corporativos BHP Latinoamérica.

Por decisión del Consejo Asesor del Festival, esta edición rendirá homenaje a la trayectoria de Marco Antonio de la Parra (Santiago, 1952), psiquiatra, dramaturgo y escritor, quien ha creado un centenar de obras de teatro, además de novelas y ensayos, dejando una huella importante en la dramaturgia chilena aportando una mirada aguda sobre la identidad, la memoria y la sociedad chilena.

Primeros confirmados

Desde Italia, llega Tengo miedo torero, inspirada en la pluma del escritor chileno Pedro Lemebel, de la mano del Piccolo Teatro di Milano, uno de los más emblemáticos de Europa. Dirigida por Claudio Longhi y estrenada en 2024, se presentará en el Teatro Nacional Chileno.

Desde España y Reino Unido, llega A Macbeth Song, una versión única e imperdible de Macbeth, donde el clásico de Shakespeare se transforma en un concierto teatral oscuro y, al mismo tiempo, tremendamente poético. La compañía catalana La Perla 29 y el trío británico The Tiger Lillies presentarán este teatro musical en el Teatro Universidad de Chile.

Desde Irlanda, el coreógrafo Michael Keegan-Dolan presentará MÁM, de la compañía Teaċ Daṁsa, una fusión única entre la tradición y la contemporaneidad irlandesa, con más de 30 músicos y bailarines en escena. MÁM estará en el Teatro Municipal de Las Condes y marca un hito para el certamen, ya que es la primera vez que el festival incluye en su programación un espectáculo proveniente de Irlanda.