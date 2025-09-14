IBBY Chile da a conocer a los ganadores de la Medalla Colibrí 2025

Después de una intensa deliberación para elegir lo mejor de la producción editorial nacional, el capítulo chileno de la reconocida Organización Internacional para el Libro Infantil y Juvenil, IBBY, reconoció a los libros más destacados publicados en 2024.

La entrega de la Medalla Colibrí se realizará en contexto de la Furia del Libro Ilustrada que se llevará a cabo entre el 22 y 23 de noviembre de este año en el GAM, en la que participará la recién elegida directiva 2025-2027.

La Medalla Colibrí, organizada por IBBY Chile, es una de las iniciativas más esperadas por el mundo de la Literatura Infantil y Juvenil, LIJ. Con trece años de vida, esta distinción tiene como objetivo el reconocimiento de la producción y creación anual de los mejores libros infantiles y juveniles editados en Chile el año anterior.

Pretende seleccionar y recomendar libros de calidad para niños y jóvenes dentro de una producción nacional cada vez más abundante de títulos, y convertirse en un referente para investigadores, académicos, educadores, formadores y mediadores de lectura.

Las obras destacadas son seleccionadas por un jurado conformado por especialistas de diferentes áreas vinculados al mundo del libro y la lectura. En ese sentido, la Medalla Colibrí destaca la labor de escritores, ilustradores, traductores y editoriales.

Los ganadores de la Medalla Colibrí 2025 son los siguientes:

Categoría Ficción Infantil

Obra Ganadora: «Lucas y Sofía. Y el piojo original»

Escrito por Catalina Calcagni · Antonio Luco

Ilustrado por Juan Andrés Rivera

Editorial Pehuén

Mención Honrosa: «¿Por qué vuela Golondrina?»

Escrito e ilustrado por Gabriel Cortese

Editorial Fundación Cámara Mágica

Categoría Ficción Juvenil

Obra Ganadora: «La noche del Tué Tué»

Escrito por Cristián Raveau

Ediciones SM Chile

Categoría No Ficción Infantil

Obra Ganadora: «La Metamorfosis de Aurora. Un viaje con las mariposas de Chile»

Escrito por María de los Ángeles Medina

Ilustrado por Catalina Mekis

Editorial Loqueleo Chile

Mención Honrosa: «Bajo tierra. El mundo subterráneo que nos da la vida» Escrito por Nélida Pohl Ilustrado por Ca_teter

Editorial Escrito con Tiza

Categoría No Ficción Juvenil

Obra Ganadora: «¿LGBTQué? Un libro que entiende y abraza con orgullo la diversidad sexual y de género»

Escrito por Gabriela Alburquenque y Lucha Sotomayor

Ilustrado por Mathias Sielfeld

La Bonita Ediciones

Mención Honrosa: «Reino Fungi. Mundo entrelazado»

Escrito por Octavia Mosciatti

Ilustrado por Loreto Salinas

Editorial Amanuta

Categoría Teoría, crítica y fomento de la literatura para niños y jóvenes

Obra Ganadora: «Cuentos de origen folclórico. Bases, propuestas y selección para mediadores de la lectura»

Escrito por Cecilia Beuchat

Ediciones SM Chile

Categoría Narrativa Gráfica – Novela Gráfica o Cómic

Obra Ganadora: «Días salvajes»

Escrito e ilustrado por Horacio Santander

Tren Bala Ediciones

Categoría Narrativa Gráfica – Libro Álbum

Obra Ganadora: «Desde lejos»

Escrito e Ilustrado por Alexis Segovia

Claraboya Ediciones

Mención Honrosa: «Un poco invisible»

Textos Andrés Kalawski

Fotografías Muriel Miranda y Hugo Covarrubias

Ediciones Pozo de Arena

Categoría Libros para Bebés

Obra Ganadora: «Un libro muy mojado»

Escrito por Verónica Uribe

Ilustrado por Iván Larraguibel

Editorial Ekaré Sur

Categoría Poesía Infantil

Obra Ganadora: «Siete apariciones»

Escrito por María José Ferrada

Ilustrado por Renee Hao

Editorial Libros del escuincle

Categoría Poesía Juvenil

Obra Ganadora: «Chile de arriba a abajo»

Escrito por Manuel Rojas

Ilustrado por Elisa Monsalve

Editorial Grafito Ediciones

Categoría Singular

Obra Ganadora: «De la rama al bosque»

Escrito por Ángeles Quinteros

Ilustrado por Ángeles Vargas

Editorial Hueders niños

Categoría Traducción

Obra Ganadora: «Tu fantástico cuerpo»

Traducción de Camila Bunster Danklefsen

Escrito por Pernille Engsig Eskilden y Jakob Brodersen

Ilustrado por Kamilla Wichmann

Editorial Saposcat

Categoría Diseño Editorial

Diseño de Constanza Diez

Siete apariciones

Editorial Libros del escuincle

Categoría Rescate Editorial

Grafito Ediciones

Chepita

Escrito e ilustrado por Guillermo Durán (Guidú)

Categoría Labor Editorial

*Saposcat Libros

Jurados

•⁠ ⁠Ficción Infantil / Ficción Juvenil: Alejandra Poli, Paulina Retamales y Rosario Medina

•⁠ ⁠No Ficción Infantil y Juvenil / Teoría, Crítica: Soledad Véliz, Soledad Camponovo y Francisca Navarro

•⁠ ⁠Libro Álbum / Novela Gráfica o Cómic: Aracelly Rojas, Claudia Olavarría y Hugo Hinojosa

•⁠ ⁠Libros Para bebés / Poesía Infantil y Juvenil: Diego Vargas, Blanca Hernández y Concepción Quintana

•⁠ ⁠Singular/Traducción: Trinidad Arellano, Alejandra Meneses y Elisa Villanueva

•⁠ ⁠Diseño Editorial: Manuela Montero y Francisca Silva