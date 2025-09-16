Chile se corona en festival mexicano de animación Pixelatl 2025 con “Mi terapeuta es una jirafa”

El proyecto chileno “Mi terapeuta es una jirafa” obtuvo el Chinelo Ideatoon 2025, un premio que distingue a los proyectos con mayor potencial de desarrollo y proyección internacional, en el festival mexicano de animación Festival Pixelatl.

Creada por la ilustradora Guada (María Guadarrama) y adaptada junto a Typpo Creative Lab , la serie propone un relato innovador: una mujer que acude a terapia con una jirafa, en un formato que mezcla humor absurdo, diálogos íntimos y reflexiones sobre la vida contemporánea.

Chile, además, hizo presencia con otras dos producciones preseleccionadas en instancias de alto nivel: Petra y el Sol, cortometraje de Malu Furche y Stefania Malacchini, en la competencia oficial; y La niña y el ciervo, dirigido por Beatrice Steele de la Quintana y Simón Bucher, producido por Claudia Saldivia y Colectivo Ratelier, en la plataforma Shortway.

“Estamos muy felices de recibir este premio por primera vez y llevárnoslo para Chile. Muchas series antes habían quedado finalistas, pero esta es la primera vez que nuestro país se lo lleva”, dijo María Guadarrama.

“Durante el pitch, uno de los jurados nos dijo algo que me marcó: primero expresó cuánto le había gustado la serie y luego comentó ‘¿qué está pasando en Chile que veo tantas cosas buenas viniendo de allá?’. Eso me pareció clave, porque más allá de lo individual, refleja la fuerza colectiva y cómo la delegación chilena dio de qué hablar en Pixelatl. Me alegra muchísimo ser parte de este momento, porque aunque soy venezolana y llevo casi ocho años viviendo en Chile, siento un orgullo enorme de poder aportar a la animación chilena y compartir este logro con todo un sector que está creciendo y dejando huella en el mundo”.

Además, agrega, “este proyecto lleva un tiempo en desarrollo y está basado en un personaje que he venido dibujando por más de diez años: la jirafa psicóloga. Todo comenzó como un personaje de memes en internet que se volvió popular en ciertos nichos, especialmente en aquellos relacionados con la salud mental. (…) Hoy este personaje evoluciona hacia esta serie que creamos junto a Typpo Creative Lab, quienes me han apoyado mucho en la adaptación de esta voz psicoeducativa hacia un tono de comedia, narrado desde la perspectiva de sus pacientes”.

