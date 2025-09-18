Skatalites tocó en jornada inaugural de Yein Fonda

La jornada inaugural de La Yein Fonda el 17 de septiembre en el Parque Ciudad Empresarial se caracterizó por la música, la gastronomía y un ambiente familiar.

El evento fundado por Los Tres continúa este 18, 19 y 20 de septiembre.

Los fuegos los abrió el cantor Torito Alfaro, cuyas cuecas, boleros y valses hicieron corear y bailar a un público amplio y transversal que llegaba al recinto de Huechuraba en su primer día. Un repertorio igual de popular continuó en escena con la gran voz de María Esther Zamora, la Primera Dama de La Yein Fonda.

En paralelo, las cocinerías, foodtucks y la barra ofrecían desde reconocidos platos típicos –incluidas las empanadas de Don Guille, ganadoras del Primer Lugar este 2025 según el Círculo de Cronistas Gastronómicos–, junto a comida del mundo que disfrutaban familias completas, muchas que llegaron en los buses de acercamiento dispuestos por la organización, o en los de Red Movilidad que transitaban expeditos al Parque, como los recorridos C06 y 117.

Para los niños, un carrusel y juegos inflables amenizaban la velada, además con zonas de descanso, una feria artesanal y el stand de merchandising de La Yein Fonda.

Luego tocó Gepe, uno de los grandes ganadores en los Premios Pulsar gracias a su LP Undesastre, cuyo pop independiente ya es bien conocido en La Yein Fonda.

Luego la primera visita internacional subió al escenario: desde Jamaica, The Skatalites hizo vibrar a la audiencia en una de las presentaciones más esperadas de la noche, incluida la aparición de Álvaro Henríquez para cantar juntos “Un amor violento” en clave ska.

El turno de Los Tres, los anfitriones de La Yein Fonda, fue con clásico tras clásico en una presentación a poco de su regreso del estudio Abbey Road en Londres, donde el cuarteto grabó un nuevo álbum de próxima aparición.

El cierre de la jornada estuvo reservado para la enorme fiesta que montaron Los Mirlos, el combo peruano de cumbia sicodélica y amazónica que tantos seguidores tiene alrededor del mundo.

En los próximos días estará El Perro Chocolo y su Banda para los niños, personajes como El Maestro del Bingo para jugar en familia, y próceres de la música chilena como Los Jaivas, Joe Vasconcellos y Los Vásquez, entre otros.

Valores

En Puntoticket.com están disponibles las entradas a La Yein Fonda, con descuentos para niños de 6 a 13 años, para vecinos de Huechuraba, afiliados Caja Los Andes, y pagando con Tapp.

El evento se realiza desde las 13:00 hrs del 17 al 20 de septiembre, en el Parque Ciudad Empresarial de Huechuraba.