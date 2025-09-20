Pintor chileno Jaime Azócar falleció en París

El pintor chileno Jaime Azócar Valenzuela (1941-2025) falleció en París a los 84 años, informó esta semana el Museo de la Solidaridad Salvador Allende.

Azócar “creció en un entorno artístico: su madre era pintora y su padre, coleccionista. A los 16 años ya trabajaba profesionalmente. Estudió en la Escuela Experimental de Educación Artística y en la Escuela de Bellas Artes de Santiago, y a los 19 años se trasladó a Francia, país en el que residió el resto de su vida. Era nieto del pintor Alberto Valenzuela Llanos, de quien heredó su taller en París”, informó el museo.

El artista forma parte de la Colección MSSA con cinco obras: “Chile presente” (1974), óleo sobre tela donado por él mismo desde Francia en el periodo MIRSA, y cuatro pasteles sobre papel donados por Guy Brett y Alejandra Altamirano tras el remate de Artists for Democracy en Londres, 1974.

Su obra “Chile presente”(1974) se exhibió en importantes exposiciones. En 1977 fue parte de las muestras del MIRSA en la Maison de la Culture de Nanterre, en el edificio municipal de Châtenay-Malabry y en el Palais des Congrès de Nancy, Francia.

En 1979 se expuso en el Centro Cultural de Suecia en París, Francia. En 1983, fue parte de Chili, lorsque l’espoir s’exprime, Centre Georges Pompidou, Francia. En 2022 fue seleccionada por el curador Vincent Honoré para Museos en el Exilio, exposición en el Montpellier Contemporain (MO.CO), Francia.

“Agradecemos la generosidad y el legado de Jaime Azócar, que seguirá vivo en nuestra colección y en la memoria colectiva. Enviamos nuestras condolencias y un afectuoso abrazo a su familia, amistades y personas cercanas”, señaló el museo.

