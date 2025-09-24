Catalina Olcay y Christian Zúñiga llegan con exitosas comedias a Teatro Mori
El espacio recibirá esta semana dos aplaudidas propuestas de la compañía MST Teatro, con elencos compuestos por reconocidos artistas que prometen no dejar indiferente al público. Una pugna entre suegra y nuera, junto a disparatadas historias de tríos, se tomarán el escenario.
Teatro Mori Parque Arauco recibirá dos apuestas teatrales cargadas de humor y enredos: “Mi madre, mi novia y yo” y “Todo bajo control”. Ambas estarán en cartelera entre el 26 de septiembre y el 11 de octubre, con funciones los viernes y sábados.
En “Mi madre, mi novia y yo”, Catalina Olcay regresa al escenario en compañía de María Elena Duvauchelle y Julio “Chamo” Jung. La obra, dirigida por Christian Zúñiga y escrita por la argentina Mechi Bove, plantea una pregunta tan contingente como cotidiana: ¿puede coexistir el amor de madre y el amor de pareja?
“Claro que pueden convivir, siempre y cuando no se transforme en una competencia. El amor de madre es distinto al amor de pareja, al de hija o cualquier otro, y lo importante es no desplazar al otro”, reflexiona Olcay sobre la temática central. La actriz destaca que la obra combina humor y cercanía: “Me motivó mucho porque, además de ser una comedia muy entretenida, toca un tema cotidiano: todos hemos vivido esas tensiones entre suegras y nueras”.
Por su parte, Zúñiga presenta también “Todo bajo control”, una comedia de enredos que explora lo que ocurre cuando las fantasías de tríos se enfrentan a la realidad. “La obra nace de esa tensión entre el deseo y la práctica. Todos tenemos fantasías, pero muchas veces no resultan como se imaginan. Aquí lo mostramos desde el humor, para que el público se ría de esos fracasos”, comenta el director y dramaturgo del montaje.
La obra reúne en escena a Katherine Mazoyer, Ingrid “Peka” Parra y Renato Münster, en tres historias de encuentros fallidos: una pareja que busca romper la rutina, un trío virtual inesperado y un reencuentro con viejos amantes.
Con estrenos en paralelo, Mori Parque Arauco se convierte en el epicentro de la comedia esta primavera. “Mi madre, mi novia y yo” se presentará a las 20:00 horas, mientras que “Todo bajo control” tendrá funciones a las 22:00 horas. Las entradas están disponibles en Ticketmaster y en boleterías.
MI MADRE, MI NOVIA Y YO
Fecha: Del 26 de septiembre al 11 de octubre
Hora: Viernes y sábado, a las 20.00 hrs
Lugar: Mori Parque Arauco (Av. Pdte. Kennedy 5413, Las Condes)
Duración: 80 minutos
Edad recomendada: +14 años
Ficha artística: Dirección: Christian Zúñiga | Libro: Mechi Bove | Elenco: María Elena Duvauchelle, Catalina Olcay y Julio “Chamo” Jung | Producción general: Carlos Seminara | Jefe técnico: Gabriel Pozo | Producción: MST TEATRO.
TODO BAJO CONTROL
Fecha: Del 26 de septiembre al 11 de octubre
Hora: Viernes y sábado, a las 22.00 hrs
Lugar: Mori Parque Arauco (Av. Pdte. Kennedy 5413, Las Condes)
Duración: 80 minutos
Edad recomendada: +16 años
Ficha artística: Dramaturgia y dirección: Christian Zúñiga | Elenco: Katherine Mazoyer, Ingrid “Peka” Parra y Renato Münster | Cover: Fran Opazo | Producción general: Carlos Seminara | Jefe técnico: Gabriel Pozo | Producción: MST TEATRO.
Inscríbete en el Newsletter Cultívate de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para contarte lo más interesante del mundo de la cultura, ciencia y tecnología.