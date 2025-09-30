Bienal SACO1.2 termina con casi 40 mil visitas

La Bienal Internacional de Arte Contemporáneo SACO1.2 Ecosistemas oscuros concluyó este martes al cabo de cuatro meses de funcionamiento.

Entre junio y septiembre, el evento convirtió a Antofagasta en un epicentro cultural, desplegando obras de artistas locales, nacionales e internacionales en diversos espacios patrimoniales, culturales, educativos y urbanos.

En total el evento finalizó con cerca de 37 mil visitas.

Fueron cinco los espacios expositivos habilitados para esta edición, los cuales bajo un equipo especializado en mediación, recibieron a estudiantes, profesionales, amantes del arte contemporáneo y público general.

“Aunque claramente los números no son lo más relevante, nos alegra mencionar que hemos tenido la exposición de arte más grande en Chile de este año, tanto en metros cuadrados de exhibición, como en la cantidad de nacionalidades de los artistas”, declaró Dagmara Wyskiel, directora de Bienal SACO.

Arte en el muelle y La Molinera

El Muelle Histórico Melbourne Clark, uno de los escenarios más emblemáticos de SACO, albergó siete instalaciones seleccionadas por una convocatoria internacional, con la participación de creadores de Mongolia, Finlandia, Nueva Zelanda, Rusia, Brasil, Alemania, Austria y Chile. Más de 30 mil personas recorrieron el muelle, donde convivieron propuestas que iban desde una instalación sonora hasta un vestido a gran escala que ondeaba al viento.

El hito que marcó esta edición fue la adaptación de La Ex Molinera de Antofagasta, inmueble que estuvo abandonado por décadas y que fue habilitado por SACO, con una importante inversión en recursos logísticos, humanos, económicos para volverlo su espacio expositivo principal, donde se reunieron obras de 40 artistas provenientes de 17 países. El lugar ofreció muestras interactivas, sonoras y audiovisuales, además de performances, talleres y encuentros enfocados en la transdisciplinariedad. Ejemplo de ello fue la realización del Congreso Regional, hito que reunió a exponentes del arte, la ciencia, el ámbito social, la política y la academia.

Este sitio, adquirido por Gobierno Regional de Antofagasta y que está bajo la administración del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SERPAT), fue cedido para SACO para así visibilizar de golpe y a gran escala el potencial de la ex molinera del norte como espacio de cultura.

“Estamos felices de que gracias a todo el esfuerzo realizado por la Corporación SACO, para amortiguar las falencias de infraestructura cultural en la ciudad, y aunque sin apoyo institucional, pudimos limpiar y transformar un sitio perteneciente al Estado, que se encontraba en un agudo estado de abandono y deterioro, en un lugar vibrante y activo. Desde ahora en adelante, acorde a la voluntad expresada por la institucionalidad a cargo, será sin duda el recinto multidisciplinario de cultura más relevante en la Macrozona Norte”, expresó el productor general de SACO Christian Núñez.

Obras que invitan a la reflexión

Futuros especulativos, del argentino Joaquín Fargas, se presentó en la Sala de Arte de Fundación Minera Escondida. La exposición buscaba motivar al público a la desconexión mediante ejercicios de meditación con robots, promoviendo una reflexión sobre el inevitable cruce entre tecnología y humanidad.

Asimismo, El espacio que queda, expuesta en el Liceo Experimental Artístico (LEA), fue creada por el artista Jorge “Coco” González, el curador Ramón Castillo y el músico Rodrigo Aros Gho, junto a estudiantes de enseñanza media del establecimiento, para explorar nuevas formas de creación comunitaria.

“La exposición del LEA influía harto en las personas, porque no era solo ir a mirar las obras, sino que también te hacía pensar y cuestionarte aspectos más profundos sobre su propia vida y del entorno. Además, la mediación ayudaba a los visitantes a entender mejor lo que se veía, promoviendo una experiencia más cercana y con más sentido. A pesar de que estuvo solo un mes en exhibición, se atendió a gran cantidad de público,estudiantes, apoderados y docentes, hasta familias, vecinos y todo quien pasaba por las afueras del recinto”, señaló Josseline Alfaro, encargada de Mediación de SACO.

El legado de SACO en la ciudad

No todo lo expuesto desaparece con el tiempo. El uso de lugares poco tradicionales para fines culturales es uno de las principales características del circuito museo sin museo, y la intervención de paletas publicitarias en desuso es otra de las iniciativas que se llevaron a cabo en SACO1.2 y que se espera que permanezcan hasta que la adversidad del clima u otros suceso externo las destruya.

En el cruce de Avda. Edmundo Pérez Zujovic con Oficina Ausonia, Sector La Chimba; y en Av. Salvador Allende, entre calles Tulor y Talcahuano se encuentran las dos instalaciones de Remoto/Conectado del fotógrafo Osceola Refetoff (Canadá-Estados Unidos); mientras que en el sector Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta está Robinsong de Alexandre Christiaens (Bélgica, Valonia-Bruselas).

Ecosistemas oscuros volvió a posicionar a Antofagasta como un referente del arte contemporáneo en Chile, y deja una huella cultural que trascenderá mucho más allá. Si bien las exposiciones culminaron, seguirán apareciendo novedades sobre esta edición, ya que prontamente se lanzará la experiencia inmersiva Bienal en el maletero, con lentes de realidad virtual donde las personas podrán observar en 360° algunas obras de esta edición. Más información se dará a conocer a través de las redes sociales de la entidad cultural.

“Esperamos pronto conocer la programación regional del uso de La Molinera que vaya en beneficio del público. Que se administre de manera justa y democrática, brindando nuevas oportunidades a otras organizaciones de la escena local. Hay gestores, directores de compañías de teatro, juntas de vecinos y artistas que nos han llamado para consultar si pueden hacer uso de este magnífico espacio. Nos sentimos esperanzados y orgullosos de que, tras al recibir las llaves de una ruina, devolvamos un lugar apto para cualquier disciplina artística”, agregó Dagmara.

El evento fue presentado por Escondida | BHP, con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, el Gobierno y Consejo Regional de Antofagasta.