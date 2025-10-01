Estrenan obra inspirada en filme “Antes del amanecer”

Ua comedia romántica, escrita por Antonio Zisis (Dioses suicidas, Vorágine) y dirigida por el cineasta Rodrigo Sepúlveda (Padre nuestro, El rey del ring), es la nueva apuesta de The Cow Company tras el aplaudido estreno de Prima Facie en 2024.

El viernes 3 de octubre debutará en Mori Bellavista “Antes”, una comedia romántica que reflexiona sobre el amor, el paso del tiempo y las decisiones que marcan la vida. Inspirada en la trilogía del cineasta estadounidense Richard Linklater, la obra sigue tres encuentros a lo largo de dos décadas entre dos personas que, pese a tomar rumbos distintos, vuelven a encontrarse una y otra vez.

¿Qué ocurriría si una historia de amor pudiera observarse en diferentes momentos de su trayecto? ¿Qué transforma el paso del tiempo y qué logra resistirlo? Son las preguntas que atraviesan el montaje protagonizado por Gabriel Urzúa y Juanita Ringeling, una obra que indaga en cómo cada decisión, por mínima que parezca, puede alterar por completo el destino.

El montaje toma como referencia la estructura de la trilogía cinematográfica de Richard Linklater -Before Sunrise (1995), Before Sunset (2004), Before Midnight (2013)-, para explorar cómo una mínima decisión puede modificar por completo el destino de las personas.

“Esta obra nace de una obsesión que me ha acompañado por años: la idea de que un gesto casi imperceptible puede cambiar radicalmente el rumbo de nuestras vidas. El famoso ‘¿y si…?’”, comenta Marcos Alvo, de The Cow Company, productor del proyecto.

Con un diseño escénico a cargo de Laurene Lemaitre y una puesta en escena íntima, centrada en la palabra y los matices del encuentro humano, “Antes” invita a recorrer los vaivenes de un vínculo que se transforma con el paso del tiempo.

Por su parte, Antonio Zisis, dramaturgo de la obra, detalla: “vemos una pequeña radiografía de la vida de dos personas cuando tienen 22 o 23 años, luego a los 33 y finalmente a los 43. Para mí, eso abre múltiples posibilidades, porque se trata de observar cómo cambian las personas a lo largo del tiempo: sus miradas, expectativas, sueños, miedos y esperanzas. También cómo cambia el amor, cómo se transforman las relaciones y la forma en que se mira al otro”.

Zisis subraya que “Antes” transita entre la comedia romántica, la comedia dramática y el drama. “La obra reflexiona sobre cuánto de nuestras vidas está marcado por el destino, cuánto depende de nuestras decisiones y hasta dónde somos realmente dueños de lo que nos ocurre”, puntualiza.

El director Rodrigo Sepúlveda llegó al proyecto poco después de terminar la película “El Rey del Ring”, protagonizada por Marco Zaror y Benjamín Vicuña. “Apesadumbrado por la inteligencia artificial, pensé que el teatro es un espacio profundamente humano, un lugar donde la tecnología no entra. Entonces llamé al productor para preguntarle si tenía algo en teatro, y me invitó a sumarme”, relata el cineasta.

Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster y en las boleterías de Teatro Mori, con funciones los viernes y sábados a las 20:30 horas, esta propuesta es una invitación al público a ser parte de la cartelera y de las nuevas propuestas de la escena nacional.

ANTES

Fecha: Desde el 3 de octubre

Hora: Viernes y sábado, a las 20.30 hrs

Lugar: Mori Bellavista (Constitución 183, Providencia)

Duración: 90 minutos

Edad recomendada: +15 años

Ficha artística: Autor: Antonio Zisis | Dirección: Rodrigo Sepúlveda | Compañía: The Cow Company | Diseño: Laurene Lemaitre | Elenco: Juanita Ringeling y Gabriel Urzúa.