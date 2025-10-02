“La Sexualidad Secreta de los Hombres”: secretos, deseos y confesiones en Mori Parque Arauco

Después de más de una década fuera de cartelera, “La Sexualidad Secreta de los Hombres” retorna con una nueva temporada en Teatro Mori Parque Arauco, con funciones los jueves de octubre, a las 20:00 horas.

La obra está protagonizada por Rodrigo Muñoz —también a cargo de la dirección— junto a Renato Münster, Hans Horta, Andrés Pozo y Eduardo Cristi, quienes dan vida a un montaje que desarma mitos, exageraciones y clichés que han marcado la educación —o más deseducación— sexual de generaciones completas.

Estrenada originalmente en 2004 y con una última función en 2010, la pieza convocó a miles de espectadores en Santiago y regiones. Hoy vuelve en un contexto distinto, marcado por cuestionamientos al machismo y a los modelos tradicionales de masculinidad, lo que para su director le otorga una vigencia renovada.

“Esta obra toma una dimensión especial en la época en que estamos viviendo, en la cual el hombre y su mala formación en esta materia es tan cuestionada. Se trata de una crítica a cómo los hombres vemos nuestra sexualidad y cómo la falta de educación formal ha afectado a las generaciones anteriores, que aprendimos de forma instintiva, en los patios de los colegios o con los amigos”, señala Rodrigo Muñoz.

Con un tono irreverente y sin filtros, la puesta en escena combina carcajadas con momentos de complicidad, mientras recorre etapas que van desde la infancia y la adolescencia hasta la vida adulta. Lo hace con escenas que exponen teorías descabelladas, tabúes persistentes y confesiones que revelan tanto la fragilidad como el humor de la experiencia masculina.

La producción, liderada por Renato Münster, subraya la importancia de volver a poner sobre la mesa —sin solemnidad, pero con lucidez— aquello que ha sido escondido bajo prejuicios o silencios. “La Sexualidad Secreta de los Hombres” se transforma así en una invitación a reír, reflexionar y conversar sobre una intimidad que sigue siendo, en muchos aspectos, un terreno en disputa.

Las entradas ya están disponibles en Ticketmaster y en las boleterías de Teatro Mori, ideal para quienes buscan un panorama de mitad de semana.

LA SEXUALIDAD SECRETA DE LOS HOMBRES

Fecha: Del 2 al 30 de octubre

Hora: Todos los jueves, a las 20.00 hrs

Lugar: Mori Parque Arauco

Duración: 70 minutos

Edad recomendada: +16 años

Ficha artística: Dramaturgia: Marco Antonio de la Parra |Dirección: Rodrigo Muñoz | Elenco: Rodrigo Muñoz, Renato Munster, Andrés Pozo, Eduardo Cristi y Hans Horta | Técnicos: Eduardo Cristi y Hans Horta | Producción: Renato Munster | Difusión: Roberto Ramírez | Elenco vocal: Simón Pascal y Natalia Valladares.