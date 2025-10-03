Primer congreso sobre IA en la Música

Hotel Meridien, Alameda 136, Metro Baquedano.



20 y 21 de octubre.

Más información AQUÍ.

Por primera vez en Chile, el impacto de la inteligencia artificial sobre la creatividad y la autoría será analizado en dos jornadas de debate y reflexión. Expertos, legisladores y creadores de diversas partes del mundo se reunirán en AUTOR.IA, Primer Congreso sobre Inteligencia Artificial, Derechos y Creación, organizado por la Sociedad Chilena de Autores e Interpretes Musicales (SCD).

La creatividad en la era de las plataformas, la posibilidad de que una máquina pueda ser autora, los desafíos legislativos en torno a la IA y las canciones del futuro, son algunos de los temas que se abordarán a través de paneles, charlas y conversatorios que buscan sumergirse en las distintas aristas que se abren en torno a uno de los temas más controvertidos de la actualidad.

“La perspectiva de los autores y autoras frente a la llegada de la IA ha sido expuesta por organizaciones como la nuestra en diversas instancias, pero hasta ahora no ha sido analizada y debatida en profundidad y en su amplia dimensión. Desde SCD estamos siendo pioneros al reunir a agentes y expertos de distintas partes del mundo y de áreas diversas, para entregar una mirada profunda sobre este fenómeno que sin duda esta impactando en el desarrollo socio cultural del mundo entero, pero que también está poniendo en tensión la forma en como abordamos la música y la creatividad en general”, afirmó el presidente de SCD, Rodrigo Osorio.

Entre los invitados al Congreso que se realizará en el Hotel Meridien, se encuentran la profesora titular de Derecho Civil e investigadora de la Universidad de Valencia Concepción Sainz; el Presidente de la Entidad de Gestión de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes de la Música AIE, Jose Luis Sevillano; el Presidente de la Comisión Jurídica Regional de CISAC, Eduardo Defreitas; y el investigador argentino Nicolás Madoery, fundador y director de FUTURX, centro de investigación dedicado a explorar el impacto de tecnologías emergentes en la creación artística, además de autor de “IA + Música: Contexto + Usos + Ética en los ecosistemas musicales”, la primera publicación de Inteligencia Artificial y música en español.

Expertos, músicos y creadores locales también serán parte del programa de este Congreso, que cuenta con la colaboración de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), y del programa de CORFO Chilecreativo, además de otras entidades como el Centro para la Revolución Tecnológica de Industrias Creativas (CRTIC) y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA).