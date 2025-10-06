Libro revela incursión del espionaje soviético en Chile durante Segunda Guerra Mundial
Por la obra desfilan personajes figuras reconocidas de la cultura y la política chilena como el Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, el rector de la Universidad Técnica del Estado (USACH), Enrique Kirberg, y la embajadora de Chile en Argentina, la escritora Marta Brunet.
Se trata de “Iósif Grigulevich. El NKVD en Chile y Argentina” (Ceibo Ediciones), del periodista ruso Nil Nikandrov.
A lo largo de sus páginas, la investigación revela el rol del agente en el combate del nazismo en el país, y tiene entre sus personajes a figuras reconocidas de la cultura y la política chilena como el Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, el rector de la Universidad Técnica del Estado (USACH), Enrique Kirberg, y la embajadora de Chile en Argentina, la escritora Marta Brunet.
El libro retrata de forma inédita las operaciones soviéticas para desestabilizar las acciones nazis en el país, a través de, por ejemplo, el boicot en los puertos desde los que se trasladaba salitre hacia Alemania y la infiltración en departamentos importantes de la policía chilena.
La figura central es Iósif Grigulevich, un ciudadano soviético de origen lituano dedicado a eliminar a opositores a la dictadura de José Stalin, como León Trotsky, asesinado en México en 1940.
Entre otros, ella obra relata cómo Grigulevich entró en contacto con Brunet para obtener una visa y poder ingresar a Chile, sin que la embajadora supiera de quién se trataba realmente.
