Disidencias en escena: dos obras LGBTIQ+ llegan a la cartelera de Mori Recoleta

Durante octubre, Teatro Mori Recoleta presenta dos montajes que ponen en escena distintas dimensiones de la experiencia LGBTIQ+: “El Ritmo de la Noche”, del Colectivo La Comuna, y “Colicidio”, dirigida por Jimmy Daccarett.

Dos propuestas que, desde lenguajes y sensibilidades diversas, cruzan memoria, deseo y disidencia como formas de resistencia y creación.

“El Ritmo de la Noche” regresa con una nueva temporada del 9 al 18 de octubre, con funciones de jueves a sábado a las 20:00 horas. El montaje revive la llamada “noche gay” durante la dictadura cívico-militar chilena, a partir de los testimonios de 13 personas que sobrevivieron a esa época de represión y deseo.

A través de un trabajo colectivo de investigación y memoria, el Colectivo La Comuna reconstruye un universo donde la fiesta se convierte en refugio y en acto político. El resultado es una experiencia escénica transdisciplinar que fusiona teatro, danza, archivos audiovisuales, fonomímica y la reposición de un recordado show transformista.

“Estar en cartelera significa visibilizar historias anónimas de personas LGBTIQ+ que vivieron y resistieron la violencia de la dictadura. Aunque no hubo una persecución institucional explícita, sí se registraron numerosos episodios de violencia y redadas”, comentan sus directores, Diego Agurto Beroiza y Carlos Briones Pino.

Con un elenco conformado por Fabián Gómez, Santiago Rodríguez, Pablo Rojas, Carlos Briones, Manuel Díaz, Tomás Rivero y Ricardo Montt, la obra pone el cuerpo y la voz al servicio de una memoria colectiva que aún pulsa bajo la superficie.

A esta propuesta se suma “Colicidio”, que vuelve con solo tres funciones —24, 25 y 26 de octubre— para conmemorar los 30 años de la muerte de Candy Dubois, legendaria artista trans chilena que marcó la escena nocturna durante los 80 y 90.

Dirigida por Jimmy Daccarett y escrita junto a Pablo Dubott, la obra se inspira en figuras y procesos reales de la comunidad sexodisidente chilena, entre ellas la propia Dubois, símbolo de una época en que el cuerpo y el arte eran territorios de resistencia.

Protagonizado por Lorenza Quezada, el montaje sigue a Brandy CeSoir, una artista trans que regresa desde Francia durante la transición a la democracia para convertirse en la nueva dueña de un bar LGBTIQ+. Antes de su debut, Brandy recibe la inesperada visita de Rita, una fantasma travesti detenida y desaparecida, que toma posesión de quienes trabajan en el bar para revelar verdades silenciadas y advertirle sobre su propio destino fatal.

“Brandy es una mujer trans que al retornar a Chile se enfrenta a una comunidad quebrada por los horrores de la dictadura. Desde ahí busca alcanzar la plenitud del deseo y la justicia en torno a un país aún fracturado”, comenta Lorenza Quezada.

Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster y en las boleterías del teatro, con precios preferenciales para estudiantes y personas de la tercera edad.

EL RITMO DE LA NOCHE

Fecha: Del 9 al 18 de octubre

Hora: De jueves a sábado, a las 20.00 hrs

Lugar: Mori Recoleta (Bellavista 77)

Duración: 100 minutos

Edad recomendada: +18 años

Ficha artística: Dramaturgia: Carlos Briones | Dirección: Diego Agurto Beroiza y Carlos Briones Pino | Producción: Bárbara Donoso | Jefe técnico: Víctor Zúñiga | Asistente técnico: Stella Zúñiga | Coreografías: Fabián Gómez | Diseño integral: Loreto Martínez | Diseño Iluminación: Francis Pizarro | Diseño sonoro: Camilo Plaza | Realizador audiovisual: Wincy Oyarce | Agitación teórica: Jorge Díaz | Fotografía, afiche e investigación: Diego Argote | Fotografías promoción de la obra: Noli Provoste | Elementos: Uso de luces estroboscopica | Elenco: Fabián Gómez, Santiago Rodríguez, Pablo Rojas, Carlos Briones, Manuel Díaz, Tomás Riveros y Ricardo Montt.

COLICIDIO

Fecha: 24, 25 y 26 de octubre

Hora: Viernes y sábado, a las 20.00 hrs | Domingo, a las 19.00 hrs

Lugar: Mori Recoleta (Bellavista 77)

Duración: 110 minutos

Edad recomendada: +15 años

Ficha artística: Director y dramaturgista: Jimmy Daccarett | Dramaturgo: Pablo Dubott | Compañía: Teatro Simulacro | Asistencia de dirección: Cristina Tápies | Coreografía: Andrés Escobar | Composición musical y songwriting: Martín de la Parra | Diseño y Realización de Vestuario: Daniel Bagnara | Diseñador de escenografía e iluminación: Javier Pávez | Caracterización: Camilx Saavedra | Coach vocal y coros: Nicole Vial y Aylin Córdova | Mezcla y remasterización: Dante Sena | Realización escenográfica: Amorescénico | Ayudante de caracterización: Diego Esquibel | Comunicaciones: Claudia Palominos e Iván Vargas | Producción: Macarena Araya Oviedo | Elenco: Lorenza Quezada, Freddy Araya, Soledad Yáñez, Nibaldo Maturana, Blanca Coloma, Andrés Escobar, Tomás Riveros y Catalina del Canto.