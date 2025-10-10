FICValdivia anuncia su programación completa 2025

El Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICValdivia) anunció los detalles completos de su 32° edición, que se desarrollará desde el 13 al 19 de octubre de 2025.

Con una programación que supera las 250 películas provenientes de diversos países, la Gala Internacional reunirá 12 grandes estrenos del cine actual, con obras de autores consagrados como Hong Sangsoo, Radu Jude, Carla Simón, Lav Diaz y la ganadora en Venecia Kaouther Ben Hania.

La velada inaugural estará a cargo de la argentina Albertina Carricon su filme ¡Caigan las rosas blancas!, mientras que el cierre estará a cargo del brasileño Guto Parente con Morte e Vida Madalena.

Homenajes

Por otro lado, los homenajes serán uno de los pilares de esta edición, con proyecciones musicalizadas en vivo dedicadas a la pionera estadounidense Lois Weber y al clásico popular italiano Maciste en el infierno (1925).

En la línea de cine chileno, se rendirá tributo al cineasta Sergio Navarro, se conmemorarán los 40 años del primer taller de cine de Alicia Vega –con la proyección de Cien niños esperando un tren de Ignacio Agüero– y se celebrarán los 50 años del estreno de Diálogos de exiliados de Raúl Ruiz.

Además, el foco Fulgores del Magreb pondrá en valor el cine realizado por la diáspora de Argelia y Mauritania en Francia durante los años 70.

Nuevas secciones

Este año, el festival estrena la sección Mapa del Cine de Latinoamérica y el Caribe, una iniciativa que presenta una cartografía fílmica de la región. Su primera edición estará dedicada al cine activista de las Antillas y las Guayanas, con una selección de 5 películas en colaboración con el Third Horizon Film Festival.

La innovación también estará presente a través de Nuevas Narrativas, que incluye las muestras Simbiosis Inmersiva –con 8 experiencias de Realidad Virtual y Aumentada– y Cine Expandido, con instalaciones que trascienden la pantalla tradicional.

Para los amantes del formato físico, los ciclos VHS Erótico (con un foco en el cine argentino) y VHS Animé (con clásicos japoneses como Metrópolis) rescatarán la experiencia del videocasete como un ritual comunitario.

La programación de Cine Contemporáneo se articula en cuatro muestras paralelas: Tramas, Disidencias, Nuevos Caminos y Nocturama, reuniendo 24 películas que exploran nuevas formas fílmicas, cine político, vanguardia experimental y propuestas centradas en lo bizarro y lo culto.

Además este año el festival creo dos nuevas categorías para la sección de Cine Contemporáneo, Con Ánimo de Humor y Animamundi bajo la idea de entregar espacios a los clásicos de la comedia contemporánea y a la expansión de la animación en Chile.

Actividades paralelas y acceso

Finalmente, el festival continúa con su podcast “Nadie Dijo Nada”, que estrenó su tercera temporada con entrevistas a figuras clave del cine actual.

La venta de abonos e inscripción para delegaciones ya está abierta a través del sitio web oficial www.ficvaldivia.cl.

Fundado por la Universidad Austral de Chile y producido por el Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia, el festival es convocado por la Ilustre Municipalidad de Valdivia, el Gobierno Regional de Los Ríos y Codeproval. Cuenta con el financiamiento del Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el apoyo del Comité de Fomento Los Ríos de Corfo.