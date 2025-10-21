Insomnia Teatro Condell: dos décadas de resistencia cultural y amor por el cine

El 14 de octubre, el equipo de Insomnia Teatro Condell cumplió 20 años exhibiendo películas en Valparaíso, informó Aquí Valparaíso.

Todo partió con maratones de cine de trasnoche, organizadas en bares porteños, para luego desembarcar en el extinto Cine Grill. Allí estuvieron hasta 2011, cuando gracias a la refacción que hizo el municipio del entonces olvidado Teatro Condell, y al impulso del filántropo Guillermo Hinzpeter, pudieron comenzar a programar las funciones de “Viernes Insomnes” en ese espacio.

Su administración formal sobre el recinto comenzó en 2016. Desde entonces, el “Insomnia” ha proyectado estrenos nacionales y películas comerciales. Ha realizado cine foros con muchísimos realizadores y también talleres de formación de públicos. A partir de 2018, además, comenzó a adjudicar proyectos para restaurar, acondicionar y dotar de un alto estándar técnico a este antiguo teatro.

Así, gracias a aportes públicos y privados, y al ánimo incansable de sus organizadores, Insomnia Teatro Condell ha resistido el paso del tiempo y hoy se configura como la «única sala» de cine tradicional en Valparaíso (también está la multisala Cineplanet, en el centro comercial Paseo Ross). Otro destino tuvieron la mayoría de los teatros y cines porteños, que han cerrado. O, como el Cine Hoyts, que terminó convertido en un mall chino.

“Hace 20 años nacían las noches de cine en Valparaíso, que denominamos ‘Insomnia’ como una extensión de nuestros hábitos cinéfilos nocturnos. Lo que partió como una obsesión de juventud, se empezó a convertir en una actividad vital de nuestras vidas. Desde películas clásicas, estrenos nacionales y del mundo, hasta las películas de un extenso catálogo de culto son parte de nuestro arsenal de exquisiteces que compartimos todos los días del año”, comenta Claudio Pereira, programador de Insomnia.

Leonardo Torres, director ejecutivo de Teatro Condell, dice que “cumplir 20 años es un hito, dadas las dificultades que implica la gestión cultural en Chile”. El viernes celebraron el aniversario con degustaciones, música, premios y la proyección de Soul Kitchen, de Fatih Akin, junto a amigos y amigas de organizaciones culturales y del comercio. «Sabemos que la colaboración es fundamental para sostenernos, y para dar continuidad a un espacio que ha crecido junto a la ciudad y sus habitantes”, concluyó Torres.