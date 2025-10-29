Exposición “Desplazamientos” en Valparaíso

Casaplan, Sala Subterráneo, Av. Brasil 1490, Valparaíso.



Hasta el 23 de noviembre.

Casaplan y Taller Lautaro inauguraron una muestra colectiva que reúne el trabajo de 16 artistas pertenecientes al taller, centrado en las artes gráficas contemporáneas.

“Desplazamientos” propone una reflexión visual y técnica sobre los movimientos —físicos, simbólicos y políticos— que atraviesan tanto la práctica artística como los territorios habitados. A través del grabado, las y los artistas participantes exploran nociones de tránsito, identidad, memoria y transformación.

La muestra cuenta con obras de Antonia Mardones, Catalina Maruri, Constanza Jarpa, Daniela Márquez, Isabel Baraona, Isabel Fernández, José Aros, Leo Courbis, Lise Moller, Luana Issaurat, Macarena Quezada, Magdalena Prado, Michael Yaikel, Rafaela Pino, Román Torres y Santiago Figueroa.

Esta exposición es una invitación a experimentar los cruces entre técnica y discurso, entre territorio y subjetividad, en una ciudad como Valparaíso que ha sido históricamente un punto de encuentro, tránsito y desplazamiento.