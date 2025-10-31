“Alicia, el musical de las maravillas”: un viaje familiar al teatro y la imaginación

La compañía Premiere Teatro presenta “Alicia, el musical de las maravillas”, un espectáculo de teatro musical chileno que reinterpreta el clásico universal sobre una niña que se adentra en un mundo fantástico gobernado por la lógica del absurdo. Con canciones originales, coreografías llenas de dinamismo y una propuesta visual vibrante, la obra invita a grandes y pequeños a sumergirse en una experiencia escénica donde la fantasía y el aprendizaje se dan la mano.

La historia sigue a Alicia, una niña curiosa que, tras seguir al Señor Conejo, cae por una madriguera y despierta en un universo habitado por personajes tan excéntricos como entrañables: la Gata Sonriente, la Sabia Oruga, el Sombrerero Loco, la Liebre de Marzo y la implacable Reina de Corazones, soberana de un ejército de cartas traviesas.

Con humor, frescura y una mirada contemporánea, la obra transmite valores como el autocuidado, el respeto a la diversidad y la importancia de la creatividad para superar los desafíos cotidianos.

Nominada a los Premios Carmen en 2021 y 2024 en categorías como Mejor Musical Familiar y Mejor Música Original, la puesta en escena confirma el sello artístico de Premiere Teatro: un trabajo que conjuga rigor, sensibilidad y un compromiso con el público familiar.

Con funciones los domingos a las 16:00 horas, las entradas ya están disponibles en Ticketmaster y en las boleterías de Teatro Mori, para quienes deseen ser parte de esta colorida aventura teatral.

ALICIA, EL MUSICAL DE LAS MARAVILLAS

Fecha: Del 2 al 30 de noviembre

Hora: Domingos, a las 16.00 hrs

Lugar: Mori Vitacura (Av. Bicentenario 3800, Vitacura)

Duración: 60 minutos

Edad recomendada: Todo espectador

Ficha artística: Dramaturgia y dirección: Daniela Fernán | Coreografías: Daniela Fernán | Diseño integral: Premiere Teatro | Iluminación: Erick Mondaca | Sonido: Nancy Silva | Producción general: Patricia Opazo | Elenco: Daniela Fernán, Catalina Toro, Sofía Solís, Nicolás Muñoz, Matías Muñoz, Javiera Jara, Constanza Vera, Pascalle Vidal y Javiera Cadet.