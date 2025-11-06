Los Vasquez festejan 15 de carrera a lo grande: sortean auto, una guitarra y un acordeón

El grupo Los Vasquez festejará sus 15 de carrera con el sorteo de un auto Mini, una guitarra y un acordeón, en sus conciertos del 14 y 15 de noviembre en el Movistar Arena, con éxitos como Tú me haces falta, Miénteme una vez y Juana María.

“Queremos que esta celebración sea inolvidable, tanto para nosotros como para el público que nos ha acompañado estos 15 años”, comenta Ítalo Vásquez.

Por su parte, Enzo Vásquez agrega: “Estos regalos tienen un valor muy especial. Nuestro papá tenía un Mini cuando vivíamos en Coyhaique, y con él recorrimos gran parte del sur de Chile. Ese auto representa el comienzo de nuestro camino, la música en la carretera y el legado familiar que hoy seguimos honrando. Por eso quisimos incluirlo en esta celebración, como un símbolo de todo lo que nos trajo hasta aquí”.

El Mini estará en exhibición fuera del Movistar Arena antes de cada show, para que los asistentes puedan fotografiarse con él, y durante ambos conciertos subirá al escenario como parte del espectáculo.

Los sorteos se realizarán en vivo durante las dos noches, con la participación del público presente.

El recital del 15 de noviembre está agotado y quedan las últimas entradas para el 14 de noviembre, disponibles a través de Punto Ticket.