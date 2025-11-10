Comienza la cuenta regresiva para el 21º IN-EDIT CHILE

Solo falta un para la 21ª edición de IN-EDIT CHILE, el único festival en Chile dedicado al cine y documental musical.

Entre el 4 y el 10 de diciembre próximos, cuatro sedes en Santiago acogerán programación chilena e internacional.

Además habrá una exhibición en Valparaíso, con una muestra del 11 al 13 de diciembre en el Teatro Condell – Sala Insomnia.

Estrenos internacionales

Habrá nuevas cintas sobre rock clásico y psicodelia, indie, canción política y activismo; jazz y conmovedoras biografías de artistas de influyente huella, con estrenos de seis países.

Esto incluye desde el más relevante nombre del nuevo hip-hop de Irlanda (KNEECAP), a la historia de una mujer clave en la historia de los Rolling Stones (Anita Pallenberg); de registros espontáneos de fans (Fugazi), a fantasía animada británica (Rock Bottom); de experimentación narrativa en baja fidelidad, a un cruce hard-bop entre Suecia y Estados Unidos.

También estará Splendid, la sección del festival por la que se aparecen grandes títulos del género documental que ha pedido el público para poder ver por primera vez o bien, repetir en pantalla grande.

Se trata de documentales que antes estuvieron en la programación, pero que no toda la audiencia pudo disfrutar a tiempo u otros que hoy resultan casi imposibles de encontrar.

Competencia nacional

Cada una de las veintiún ediciones ha incluido una línea de competencia nacional, con ganadores que han podido llevar su trabajo luego a Barcelona y otras ciudades.

El XXI IN-EDIT CHILE ya tiene confirmada la selección de documentales y cortometrajes sobre folclor, punk, hip-hop y pop, entre otros géneros. Músicos chilenos de diferentes orígenes, generaciones y estilos compartirán espacio en la Competencia Nacional de Documentales.

Los abonos están a la venta a través de Ticketmaster y también en la boletería del Teatro NESCAFÉ de las Artes. Este abono te da acceso a todas las funciones en Teatro NESCAFÉ de las Artes que se realizarán del 4 al 8 de diciembre; y a las ceremonias de inauguración y Premiación, ambas con previa inscripción.