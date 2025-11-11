“Este show NO pudo haber sido un mail”: Javiera Contador presenta nuevo espectáculo en Teatro Mori

Del 13 al 27 de noviembre, Javiera Contador llegará a Mori Parque Arauco con su nuevo show unipersonal, una invitación a reírse de la vida cotidiana desde sus absurdos más reconocibles hasta aquellas verdades que, según la artista, “no deberían quedar registradas”.

Conocida por su estilo directo, observador y profundamente humano, Javiera Contador estrena “Este show NO pudo haber sido un mail”, una propuesta que combina confesiones personales, humor cotidiano e ironías sobre la vida moderna. El montaje, escrito, dirigido y protagonizado por la propia comediante, tendrá funciones los jueves a las 20.00 horas.

La idea del espectáculo —explica Contador— surgió de una frase que se ha vuelto parte del imaginario laboral contemporáneo: “esta reunión pudo haber sido un mail”. Sin embargo, el show adopta el sentido contrario.

“En este caso es todo lo contrario, porque tiene que ver con cosas que no deberían quedar registradas”, señala. “Hay conversaciones, casi confesiones, que uno solo cuenta bajo cierta intimidad y confianza. Eso es lo que hago en escena: compartir anécdotas absurdas, a veces vergonzosas, como una especie de catarsis que, justamente, no pueden convertirse en un mail”.

La propuesta se construye desde episodios personales y observaciones que el público reconocerá con facilidad. Un humor que abraza virtudes, defectos y torpezas cotidianas sin temor a la transparencia.

“Lo que la gente va a ver tiene relación con eso: anécdotas inconfesables, contadas desde la ironía y con la complicidad del momento. Son historias que se dicen una sola vez, porque si quedaran registradas sería vergonzoso, y por eso —advierte entre risas— no pueden ser un mail”.

Con una duración de 60 minutos, este show propone una experiencia cercana y cálida, donde la comedia se convierte en refugio. Entre risas y confesiones cuidadosamente elegidas, Contador ofrece un encuentro en vivo que mira la vulnerabilidad con lucidez y humor. Las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster y en las boleterías de Teatro Mori.

ESTE SHOW NO PUDO HABER SIDO UN MAIL

Fecha: Del 13 al 27 de noviembre

Hora: Jueves, a las 20.00 hrs

Lugar: Mori Parque Arauco (Av. Kennedy 5413, Las Condes)

Duración: 60 minutos

Edad recomendada: +14 años

Ficha artística: Autora y directora: Javiera Contador | Elenco: Javiera Contador.