Festival Internacional de Artes Vivas de Loja inicia su décima edición con Chile como país invitado

Chile inicia este jueves sus actividades como país invitado de honor en la décima edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja (FIAVL 2025), uno de los encuentros culturales más importantes de América Latina, que se desarrollará entre el 13 y el 23 de noviembre en la ciudad de Loja en Ecuador.

La delegación nacional está compuesta por la compañía La llave maestra y su obra “El carnaval de los animales”, un sorprendente concierto visual que fusiona música clásica con teatro de objetos y físico, animación, danza, máscaras y sombras.

El circo contemporáneo chileno también tendrá una presencia destacada en el Festiva de Loja. La compañía Los Nadies Circo presentará “Perfecta”, una propuesta innovadora que combina técnica, sensibilidad y reflexión sobre la condición humana; mientras que Cirkoqoshka deleitará al público con “Il Concerto”, un montaje cargado de humor, destreza y teatralidad que ha cautivado audiencias en diversos escenarios internacionales.

La presencia de ambas agrupaciones cuenta con el financiamiento del Fondo de Artes Escénicas, a través de la convocatoria 2025 de la Línea de Asistencia a Instancias Internacionales, que otorga el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Además, La llave maestra tiene el apoyo de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y de la Embajada de Chile en Ecuador

Se suma a este grupo Paula Aros con la obra “Tesoro”, un audio recorrido que incorpora testimonios de niñas y niños de entre 7 y 16 años, y que promete transformar el centro histórico de Loja. “Tesoro” cuenta con el apoyo y financiamiento de la Unidad de Públicos y Territorios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, como parte de su Programa de Cocreaciones Artísticas Ciudadanas.

La delegación chilena incluye también a representantes de diversos espacios e iniciativas, quienes asistirán para posicionar y dar a conocer su experiencia impulsando proyectos sociales vinculados al arte. Entre ellos destacan delegados del Festival Internacional de Teatro Familiar FAMFEST, Festival Internacional de Teatro del Biobío y la Agrupación Social y Cultural Reverso (Discursos en Movimiento). La participación de este grupo cuenta con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La presencia de Chile en el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja es fruto del trabajo impulsado por la Secretaría Ejecutiva de Artes Escénicas en materia de internacionalización, y cuenta con el respaldo de otras áreas del Ministerio de las Culturas, además de Dirac y ProChile del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta alianza reafirma el compromiso del Estado con la difusión cultural y el fortalecimiento de los lazos artísticos con otros países, reconociendo al arte como un espacio fundamental para la integración y el desarrollo humano.

Arte, cooperación y comunidad

En su edición 2025, el FIAVL celebra 10 años de trabajo continuo en la promoción de las artes vivas como motor de transformación social e intercultural.

En esta década, el festival ha evolucionado de ser un evento artístico para convertirse en un motor de desarrollo cultural, impulsando la profesionalización e internacionalización de artistas, promoviendo el intercambio entre territorios y generando espacios de encuentro entre comunidades diversas.

En este contexto, la participación de Chile refuerza los lazos de cooperación internacional y abre nuevas oportunidades de intercambio entre artistas, instituciones y territorios de la región. Asimismo, pone en valor el rol del arte como un espacio fundamental para la integración, el desarrollo humano y la construcción de comunidad.