A 114 años de natalicio de Matta: MAVI inicia la restauración del mural “La Debutante”

En el marco del 114° aniversario del natalicio del destacado artista nacional Roberto Matta, el Museo de Artes Visuales MAVI UC anunció la próxima restauración del mural “La Debutante”, una pieza monumental que el artista realizó en 1995 en el Taller Gatti de Faenza, Italia, y que hoy se encuentra emplazada en la fachada principal del museo.

El proyecto se realizará en conjunto con la Escuela de Construcción de Duoc UC, específicamente con las carreras de Restauración de Bienes Patrimoniales y Técnico Topógrafo Geomático, quienes apoyarán en la documentación, registro de intervenciones y detección de eventuales deterioros, deformaciones o desprendimientos en el futuro, permitiendo planificar acciones preventivas oportunas.

“Esto es un acto de responsabilidad patrimonial y cultural. La Debutante no sólo es una obra excepcional de Matta: es un hito urbano, una pieza que le pertenece simbólicamente al país. Iniciar su restauración justo en el aniversario de su natalicio es un gesto de homenaje y, a la vez, una decisión concreta para preservar nuestro patrimonio vivo”, señaló Amelia Saavedra, directora ejecutiva del Museo de Artes Visuales MAVI UC.

“La colaboración con instituciones como el Museo de Artes Visuales y otros actores del ámbito patrimonial refleja el espíritu de vinculación con el medio que impulsa Duoc UC: generar alianzas significativas con instituciones culturales, empresas y comunidades, para aportar conocimiento, tecnología y capacidades humanas al desarrollo del país”, señaló Gian Piero Bernasconi, subdirector de la Escuela de Construcción y líder del proyecto.

La obra, compuesta por 135 placas de cerámica policromada con figuras en sobre y bajo relieve, es uno de los murales cerámicos más tardíos del artista y su presencia en el espacio público la ha convertido en un hito urbano, así como en una pieza excepcional dentro del corpus material de Matta.

Esta restauración se hará gracias al aporte del Bank of America Art Conservation Project (ACP), el cual financia cada año la restauración de obras claves del patrimonio artístico mundial, y en 2025 ha incluido a La Debutante en su portafolio.

Este proyecto también se enmarca en el 25° aniversario del museo y concluirá durante el primer semestre de 2026.