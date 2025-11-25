Artista chilena competirá por primera vez en festival francés de burlesque

La bailarina chilena Fernanda Arancibia, conocida artísticamente como Fer Monstera, fue seleccionada para competir en el Sacré Burlesque Festival, uno de los encuentros más relevantes para el burlesque en Francia, que se realizará del 5 al 7 de diciembre.

Con esta invitación, Fer se convierte en la primera chilena en la historia del festival en ser parte oficial de su competencia.

El Sacré Burlesque Festival se realiza en la emblemática región de Champagne, conocida mundialmente por su patrimonio cultural y vinícola, y reúne cada año a figuras destacadas del burlesque europeo e internacional seleccionadas por un jurado especializado. La participación de Fer Monstera marca un hito significativo para la escena nacional, posicionando a Chile dentro del circuito global del burlesque, que actualmente vive un periodo de expansión y profesionalización.

“Para mí es un honor representar a Chile en un escenario internacional tan importante. Mi trabajo siempre ha buscado visibilizar el burlesque como un lenguaje artístico profundo, que posee técnica y trabajo teórico, práctico e histórico, más allá de los tabúes que lo rodean. Ser parte de este festival es un reconocimiento al esfuerzo, a la disciplina y a la comunidad que me acompaña”, señala Fer Monstera.

Previo a su presentación, la artista realizará un viaje formativo en París, donde tomará clases con bailarinas vinculadas al Crazy Horse y al Moulin Rouge, dos de los cabarets más influyentes del mundo. Esta experiencia será fundamental no solo para su participación en competición, sino también para continuar desarrollando su propuesta pedagógica y escénica.

Con una trayectoria que combina danza, burlesque y cabaret, Fernanda se ha consolidado como una artista influyente en el burlesque chileno. Desde la dirección de 21 Estudio su escuela de burlesque, y 21 Cía., su compañía de danza semiprofesional, ha impulsado procesos formativos, montajes escénicos y espacios de creación para una comunidad creciente de bailarinas y performers en Chile.