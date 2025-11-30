Jorge Schindler: “Quiero ayudar a ‘desmistificar’ al Partido Comunista con nuevos antecedentes”

Un libro sobre su colaboración con el Partido Comunista de Chile durante los años 80 desde la ciudad alemana de Frankurt am Main ha publicado el empresario Jorge Schindler (Lebu, 1939).

Se trata de “La Lista de Schindler chileno II” (Editorial Al Aire Libre), donde narra su experiencia como encargado de recibir a chilenos que llegaban exiliados, pero también a aquellos que viajaban de regreso a Chile para luchar en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en la resistencia armada contra la dictadura del general Augusto Pinochet.

Además, Schindler narra varios problemas financieros que tuvieron algunas firmas del PC, lo que incluso perjudicó a otros militantes.

El libro es la continuación natural de “La lista del Schindler chileno” (LOM, 2014), de Manuel Salazar, que relata el papel de Schindler en la resistencia chilena en la década de los 70, cuando a través de farmacias de su propiedad daba cobertura a perseguidos por la dictadura.

Exilio alemán

En este nuevo texto, Schindler relata que en septiembre de 1979 abandonó el país con rumbo a Bulgaria, para visitar a su hermano Julio, que vivía allí en el exilio. Allí se trató además de un cáncer en la boca.

Una vez se encontró mejor, Schindler decidió pedir al partido una formación para poder continuar con sus labores clandestinas en Chile, pero el mismo le señaló que por haber salido por su cuenta aquello no iba a ser posible.

Decidió entonces instalarse en Frankfurt, gracias a amigos, desde febrero de 1980, y con la ayuda del Partido Comunista Alemán (DKP) logró el asilo político. Visitó además Berlín Oriental, donde se conectó nuevamente con el PC chileno, a través de Jorge Insunza. Al año siguiente además logró traer a su familia, integrada por su esposa y tres hijos pequeños.

A partir de entonces, su casa se convirtió en un lugar de tránsito, tanto para chilenos que salían de Chile, como para aquellos que volvían para combatir a la dictadura. En ese marco, Schindler además abrió una agencia de viajes para gestionar los pasajes para los viajeros.

“En 1982 empecé a trabajar ‘en tareas especiales’ previo acuerdo con la dirección del Partido Comunista de Chile en Moscú y sin dimensionar el volúmen o cantidad de viajeros que pasaron por mi casa desde 1983 hasta 89, y muy especialmente desde el 84 al 86. Me refiero a antes del atentado a Pinochet, me sentía haciendo lo correcto y colaborando con la caída de la dictadura y tenia los medios adecuados para hacerlo”, cuenta a El Mostrador.

“Sabía los riesgos que corria que eran menores que durante la clandestinidad en Chile dónde no sabia bien si pasaba al otro dia, sólo temía y con razón si los servicios secretos alemanes me estaban controlando, cómo lo sentí el año 84”.

La política militar del PC

El libro además da cuenta del giro del PC chileno, históricamente partidario de la vía electoral, que a partir de 1980 opta por apoyar la vía armada para derrocar a Pinochet. En ese marco surgió el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

En el mismo contexto, el libro da cuenta del quiebre que hubo entre el PC y el FPMR a partir de 1986, con el fallido atentado contra el dictador ese mismo año.

“Yo creo que el fracaso de la internación de armas de Carrizal Bajo y del tiranicidio, entre julio y septiembre del 86, fue y lo digo hoy más convencido, el término de la política militar del Partido, y les costó mucho en el FPMR se entendiera, provocando el quiebre del FPMR entre los que se quedaron con la PC y los que formaron el Frente Autónomo”, afirma.

“Fue una situación muy compleja, ya que quienes siguieron con el Frente Autónomo eran los cuadros militares más preparados y conocidos, como el comandante José Miguel (Raúl Pellegrin) y Galvarino Apablaza, hoy en Buenos Aires, y que significó la muerte o asesinato de sus principales líderes, que fueron masacrados por la CNI previamente detenidos en Los Queñes, Corpus Cristi (Operación Albania) y otras más. Por supuesto la responsabilidad es de la dirección del PC”.

Líos financieros

Sin embargo, otra arista que aborda el texto se relaciona con una serie de operaciones financieras del PC, con un personaje clave: Jaime Moreno Mickle. El mismo que aparece vinculado a otro fraude con cheques sin fondo en el libro “Camaleón” (Planeta, 2017), de Javier Rebolledo.

Schindler lo conoció en Holanda en 1982 y “me pareció un buen tipo, sólo que hablaba mucho. Él era el responsable directo de las agencias Holland Travel. La más importante la dirigia él (en Holanda)”, con sucursales en Bruselas, Copenhague y Estocolmo.

“Desde el primer día Jaime Moreno se jactaba de tener el apoyo y respaldo de Gladys Marín, quien llegó a Holanda exiliada en 1974. Leyendo el libro te darás cuenta que eran más que amigos o amigos íntimos”, expresa Schindler.

Este aspecto es clave, ya que Schindler señala a Moreno por perjudicar a varios militantes del partido, en hechos por los cuales jamás debió responder, aparentemente por su vinculación con Marín.

“Esta agencia es mía”

Según relata el autor en el libro, la dirigente asumió el poder en 1989 tras desplazar a viejos cuadros como Luis Corvalán, Américo Zorrilla, Hugo Fazio, José Cademártori, Victor Canteros, Jorge Montes y otros “en forma poco correcta y de respeto”.

“A partir de 1989 Gladys Marín era la dirigía el PC sin contrapeso, yo seguí hasta 1991 en que Jaime Moreno desconoció los Acuerdos de El Arrayán, en que fui nominado por unanimidad cómo el nuevo gerente general de las agencias del PC y él sabía quien lo protegía y a qué intereses obedecía”, relata Schindler.

“En esta agencia no te metes, porque esta agencia es mía”, le habría dicho Moreno en la oportunidad.

Deuda impaga

“Jaime Moreno Mickle terminó muy mal en 1996, con todas las agencias que él dirigía en quiebra y un hoyo de más de mil millones de pesos. Ahí cayó Germán Alcoholado en Buenos Aires, que sirvió de aval con el consentimiento de Guillermo Teillier para conseguir urgente 100 mil dólares y el desenlace final de los negocios en Cuba”, cuenta Schindler.

Esto se refiere a que Alcoholado se había conseguido en Buenos Aires 100 mil dólares para un supuesto negocio del PC en Cuba. Sin embargo, dicho negocio nunca se materializó, no le devolvieron el dinero y Alcoholado debió vender un departamento propio que tenía en la capital argentina para pagar la deuda.

Alcoholado no era un militante cualquier: era de tal confianza que el PC había dejado a su nombre parte de las acciones de la radio Nuevo Mundo. Sin embargo, cuando éste viajó a Santiago para pedir la devolución del dinero y quiso usar las acciones como forma de presión, se enteró de que le habían falsificado la firma para traspasarlas a otra persona.

“A raíz del abandono del partido, Gernán Alcoholado y su mujer no sólo perdieron parte importante de su patrimonio, sino que esto les ha acarreado problemas económicos, familiares y de salud. A principios de 2025 tuvieron que dejar su departamento en La Pampa, pues les fue imposible seguir pagando el valor del arriendo. Mientras termino de escribir estas líneas, en el ocaso de sus vidas, se estaban acomodando a un lugar más pequeño y reviviendo estas amarguras. Las han visto realmente negras”, escribe Schindler en su libro.

“Hoy día se dice que Jaime Moreno Mickle vive en Chiloé y alejado del partido”, señala Schindler sobre el personaje en cuestión. Este medio consultó al PC al respecto, sin obtener respuesta.

Y concluye:

“Yo ya me hice mi propia autocrítica sin renunciar formalmenten al PC, ni ellos me echaron, no habrían aceptado mis críticas o lo que estoy diciendo hoy día libremente. Quiero ayudar a ‘desmistificar’ al Partido Comunista con nuevos antecedente que entrego hoy día”.