Colectivo “Literatura en Casa” celebra cierre con lectura de poemas en Valparaíso

El colectivo “Literatura en Casa” celebró durante el fin de semana el cierre de la temporada con una lectura de poemas en Valparaíso.

En el evento, alrededor de veinte personas, entre escritoras, escritores, vecinos y vecinas del barrio Yungay, zarparon en una lancha desde el muelle Prat del puerto, para hacer lecturas de poesías y textos breves en el mar.

“Quiero agradecer a todos quienes nos han acompañado con sus creaciones y con sus casas, con diversas gestiones y mucha solidaridad creativa, en estos tres años, con cerca de 100 lecturas, lanzamientos y cuánto invento para fomentar la literatura y la lectura. Agradecer la presencia de cerca de 500 participaciones de escritores en estos tres años”, manifestó José Osorio, escritor, dirigente barrial y consejero del Consejo de Monumentos Nacionales.

“Desde Barrio Yungay y hoy desde la lancha porteña, abriendo una puerta a la esperanza de que un mundo distinto es posible, con la fraternidad y la creación de.todos quienes nos han acompañado”.

Orígenes

“Literatura en Casa” es un colectivo literario autogestionado en el barrio Yungay de Santiago, fundado hace tres años por vecinos de ese sector. Han organizado más de cien actividades como lecturas colectivas, lanzamientos de libros y coloquios en casas particulares, restaurantes, sedes vecinales y museos del barrio, para fomentar la lectura comunitaria, y la creación literaria.

Iniciado el año 2022, el colectivo surgió en un contexto de revitalización cultural en Yungay, un barrio histórico con tradición literaria desde el siglo XIX, integrando eventos en casas patrimoniales y casas de vecinos y vecinas, durante casi todo el año, incluyendo periodos de fiestas como la de la Primavera en Yungay.

Osorio ha liderado la iniciativa enfatizando la solidaridad creativa y la apertura de hogares a escritores y escritoras.

El sábado se celebró el cierre de la XV temporada, con la que se llega en tres años a aproximadamente quinientas participaciones de escritores en una amplia gama de actividades para promover la literatura en el barrio, a la vez que se logra vincular cultura, patrimonio y comunidad, resistiendo a la destrucción de edificios de gran valor arquitectónico e histórico y rescatando la vida vecinal mediante eventos accesibles para todas las personas.

Estas actividades fortalecen además el sentido de pertenencia en Yungay, zona típica en la que se sostiene una escena literaria viva y horizontal.