“El mensaje” de Argentina gana competencia Festival Internacional de Cine de Viña del Mar

El 37°Festival Internacional de Cine de Viña del Mar cerró su edición 2025 celebrando lo más destacado del cine iberoamericano y con más de 10.000 espectadores que disfrutaron de la exhibición gratuita de un centenar de películas.

En esta versión, el Gran Paoa a la mejor película de la Competencia Iberoamericana de ficción fue para “El Mensaje” (Argentina), dirigida por Iván Fund, y en la Competencia Iberoamericana de documental fue para “Bajo las banderas, el sol” (Paraguay), dirigida por Juanjo Pereira.

La directora ejecutiva FICVIÑA, Francisca Droppelmann, destacó que “la versión 37 de FICVIÑA 2025 fue un éxito; este año recibimos a cerca de 10.000 asistentes, superando ampliamente los 7.000 del año pasado. Tuvimos una programación diversa y de gran nivel, con títulos relevantes, estrenos nacionales y preestrenos internacionales”.

La directora agregó que “nuestra competencia fue especialmente potente, abordando una amplia gama de temas del cine iberoamericano, desde lo político, territorial, hasta lo familiar. Además, este año logramos traer a varias figuras internacionales al área de Industria con masterclass y talleres”

Asimismo subrayó el trabajo con las casas de estudios superiores y la firma de convenio con el Festival de Locarno, a través de Locarno Academy, para realizar intervenciones, charlas y conversatorios sobre realidad virtual. “Esperamos que estas iniciativas sigan sumándose al festival y que podamos concretar aún más acuerdos con festivales internacionales en el futuro”, puntualizó.

Por su parte, el director de Turismo e integrante de la comisión FICVIÑA, Pablo Pizarro, afirmó que la edición del festival fue muy significativa para la ciudad de Viña del Mar: “Logramos dinamizar la economía de la ciudad, traemos gente que viene de Latinoamérica e Iberoamérica”.

Desde el Municipio de Viña del Mar, dijo, “lo que nos mueve a poder hacer crecer este FICViña es que este año, según lo que hemos medido, ha crecido respecto a los años anteriores, lo cual nos hace pensar que vamos por excelente camino”.

Ganadores

En esta edición se reconocieron las mejores obras en categorías que abarcan desde largometrajes de ficción y documental hasta cortometrajes y producciones regionales.

Las premiaciones destacaron el talento, la creatividad y el compromiso de los cineastas del continente, reafirmando el rol del festival como una plataforma para visibilizar voces únicas del cine latinoamericano.

COMPETENCIA MIRADAS AL TERRITORIO

Mejor obra regional

Película: Silencio azul (Chile) dirigida por Matías Rojas Ruz.

Mención Especial

Película: ¿Qué papel tiene el papel? (Chile) dirigida por Diego Baeza.

Mejor Director

Película: Silencio azul (Chile) dirigida por Matías Rojas Ruz

COMPETENCIA DE CORTOMETRAJES OJO LATINOAMERICANO

Mejor Cortometraje

Película: Quando Sair Lá Fora Serei Ana (Brasil) dirigida por Edson Lemos Akatoy y Jamila Facury.

Mención Especial

Película: Lengua muerta (Chile) dirigida por José Jiménez.

COMPETENCIA LARGOMETRAJE NACIONAL

Mejor largometraje

Película: Si vas para Chile (Chile) dirigida por Amilcar Infante y Sebastián González.

Mención Especial

Película: La Corazonada (Chile) dirigida por .Diego Soto

Mejor Director

Película: Esa otra selva blanca (Chile) dirigida por Teresa Arredondo

Mejor Guión

Película: Si vas para Chile (Chile) dirigida por Amilcar Infante y Sebastián González

Premio Héctor Ríos

Película:Si vas para Chile (Chile) dirigida por Amilcar Infante y Sebastián González

COMPETENCIA IBEROAMERICANA LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

Mejor largometraje

Película: Bajo las banderas, el sol (Paraguay) dirigida por Juanjo Pereira.

Mejor Director Largometraje Documental

Director@: Tatiana Fuentes Sadowski por la película La memoria de las mariposas (Perú)

COMPETENCIA IBEROAMERICANA LARGOMETRAJE FICCIÓN

Mejor largometraje

Película: El Mensaje (Argentina) dirigida por Iván Fund.

Mención Especial por actuación

Película: Un Poeta (Colombia) dirigida por Simón Mesa Soto.

Actor: Ubeimar Ríos

Mejor Director Largometraje Ficción:

Directora: Milagros Mumenthaler por la película Las Corrientes (Argentina)

Premio Crítica Especializada

Película Las corrientes (Argentina) dirigida por Milagros Mumenthaler

Los ganadores del área FICVIÑA INDUSTRIA en la categoría Construye son:

COMPETENCIA MEJOR MÚSICA NACIONAL DE LARGOMETRAJES CHILENOS

Mejor música de largometraje documental

Película La Mutante (Chile) dirigida por Constanza Tejo.

Compositor Matias Lopez – Rafael Allende

Mejor música de largometraje de ficción

Película Denominación de Origen (Chile) dirigida por Tomás Alzamora. Compositora Martín Schlotfeldt

El FICVIÑA es organizado por el Municipio de Viña del Mar en conjunto con las Escuelas de Cine de la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Viña del Mar y la carrera de Comunicación Audiovisual de Duoc UC Viña del Mar, y es financiado por el Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.