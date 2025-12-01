“El mensaje” de Argentina gana competencia Festival Internacional de Cine de Viña del Mar
Diez mil personas participaron en el certamen que contó con la exhibición de más de 100 películas gratuitas. La jornada de clausura contó con el preestreno de la película brasileña “El Agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho.
El 37°Festival Internacional de Cine de Viña del Mar cerró su edición 2025 celebrando lo más destacado del cine iberoamericano y con más de 10.000 espectadores que disfrutaron de la exhibición gratuita de un centenar de películas.
En esta versión, el Gran Paoa a la mejor película de la Competencia Iberoamericana de ficción fue para “El Mensaje” (Argentina), dirigida por Iván Fund, y en la Competencia Iberoamericana de documental fue para “Bajo las banderas, el sol” (Paraguay), dirigida por Juanjo Pereira.
La directora ejecutiva FICVIÑA, Francisca Droppelmann, destacó que “la versión 37 de FICVIÑA 2025 fue un éxito; este año recibimos a cerca de 10.000 asistentes, superando ampliamente los 7.000 del año pasado. Tuvimos una programación diversa y de gran nivel, con títulos relevantes, estrenos nacionales y preestrenos internacionales”.
La directora agregó que “nuestra competencia fue especialmente potente, abordando una amplia gama de temas del cine iberoamericano, desde lo político, territorial, hasta lo familiar. Además, este año logramos traer a varias figuras internacionales al área de Industria con masterclass y talleres”
Asimismo subrayó el trabajo con las casas de estudios superiores y la firma de convenio con el Festival de Locarno, a través de Locarno Academy, para realizar intervenciones, charlas y conversatorios sobre realidad virtual. “Esperamos que estas iniciativas sigan sumándose al festival y que podamos concretar aún más acuerdos con festivales internacionales en el futuro”, puntualizó.
Por su parte, el director de Turismo e integrante de la comisión FICVIÑA, Pablo Pizarro, afirmó que la edición del festival fue muy significativa para la ciudad de Viña del Mar: “Logramos dinamizar la economía de la ciudad, traemos gente que viene de Latinoamérica e Iberoamérica”.
Desde el Municipio de Viña del Mar, dijo, “lo que nos mueve a poder hacer crecer este FICViña es que este año, según lo que hemos medido, ha crecido respecto a los años anteriores, lo cual nos hace pensar que vamos por excelente camino”.
Ganadores
En esta edición se reconocieron las mejores obras en categorías que abarcan desde largometrajes de ficción y documental hasta cortometrajes y producciones regionales.
Las premiaciones destacaron el talento, la creatividad y el compromiso de los cineastas del continente, reafirmando el rol del festival como una plataforma para visibilizar voces únicas del cine latinoamericano.
COMPETENCIA MIRADAS AL TERRITORIO
Mejor obra regional
Película: Silencio azul (Chile) dirigida por Matías Rojas Ruz.
Mención Especial
Película: ¿Qué papel tiene el papel? (Chile) dirigida por Diego Baeza.
Mejor Director
Película: Silencio azul (Chile) dirigida por Matías Rojas Ruz
COMPETENCIA DE CORTOMETRAJES OJO LATINOAMERICANO
Mejor Cortometraje
Película: Quando Sair Lá Fora Serei Ana (Brasil) dirigida por Edson Lemos Akatoy y Jamila Facury.
Mención Especial
Película: Lengua muerta (Chile) dirigida por José Jiménez.
COMPETENCIA LARGOMETRAJE NACIONAL
Mejor largometraje
Película: Si vas para Chile (Chile) dirigida por Amilcar Infante y Sebastián González.
Mención Especial
Película: La Corazonada (Chile) dirigida por .Diego Soto
Mejor Director
Película: Esa otra selva blanca (Chile) dirigida por Teresa Arredondo
Mejor Guión
Película: Si vas para Chile (Chile) dirigida por Amilcar Infante y Sebastián González
Premio Héctor Ríos
Película:Si vas para Chile (Chile) dirigida por Amilcar Infante y Sebastián González
COMPETENCIA IBEROAMERICANA LARGOMETRAJE DOCUMENTAL
Mejor largometraje
Película: Bajo las banderas, el sol (Paraguay) dirigida por Juanjo Pereira.
Mejor Director Largometraje Documental
Director@: Tatiana Fuentes Sadowski por la película La memoria de las mariposas (Perú)
COMPETENCIA IBEROAMERICANA LARGOMETRAJE FICCIÓN
Mejor largometraje
Película: El Mensaje (Argentina) dirigida por Iván Fund.
Mención Especial por actuación
Película: Un Poeta (Colombia) dirigida por Simón Mesa Soto.
Actor: Ubeimar Ríos
Mejor Director Largometraje Ficción:
Directora: Milagros Mumenthaler por la película Las Corrientes (Argentina)
Premio Crítica Especializada
Película Las corrientes (Argentina) dirigida por Milagros Mumenthaler
Los ganadores del área FICVIÑA INDUSTRIA en la categoría Construye son:
COMPETENCIA MEJOR MÚSICA NACIONAL DE LARGOMETRAJES CHILENOS
Mejor música de largometraje documental
Película La Mutante (Chile) dirigida por Constanza Tejo.
Compositor Matias Lopez – Rafael Allende
Mejor música de largometraje de ficción
Película Denominación de Origen (Chile) dirigida por Tomás Alzamora. Compositora Martín Schlotfeldt
El FICVIÑA es organizado por el Municipio de Viña del Mar en conjunto con las Escuelas de Cine de la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Viña del Mar y la carrera de Comunicación Audiovisual de Duoc UC Viña del Mar, y es financiado por el Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
