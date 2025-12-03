Llevan voz de mujeres y adolescentes privados de libertad a La Furia del Libro 2025

El Centro Cultural Letras Públicas participará en la próxima edición de La Furia del Libro de Verano 2025, que se realizará entre el 18 y el 21 de diciembre en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), presentando su más reciente iniciativa.

Se trata de Proyecto Cartas Valparaíso, un trabajo que busca establecer puentes de comunicación entre mujeres privadas de libertad y personas de la sociedad civil.

A través de la escritura epistolar, el proyecto promueve la creatividad, el diálogo y la reflexión, rompiendo estigmas y acercando realidades generalmente invisibilizadas. Además, este año invita a Fundación Itaca, a compartir su trabajo epistolar con menores de edad prisioneros.

Actividades

Durante la feria, Letras Públicas realizará dos actividades abiertas al público con el propósito de compartir la experiencia de la escritura de cartas en contextos de encierro y su impacto transformador. La primera de ellas será Se escriben cartas, un taller y servicio de escritura en el que las y los asistentes podrán redactar sus propias misivas, solicitar asesoría o encargar la creación de una carta.

Quienes acompañarán esta instancia conocen de primera mano el valor de la correspondencia, pues durante sus procesos de condena mantuvieron comunicación con el exterior a través de cartas.

Esta actividad se realizará el jueves 18 de diciembre, entre las 17:00 y las 18:00 horas, en la sala C2 del GAM, y estará guiada por Joaquín Fuentes, Gricelda Lavín, Felipe Benavides y Javiera Fernández.

Ese mismo día, entre las 18:00 y las 19:00 horas, en la sala C1, se llevará a cabo el Lanzamiento del fanzine Proyecto Cartas: historia de un taller, acompañado de un conversatorio en torno a la escritura, lectura y circulación de cartas entre personas prisioneras y en libertad.

La publicación reúne cartas escritas por mujeres privadas de libertad en el Centro Penitenciario Femenino de Valparaíso, ilustraciones, una crónica del trabajo realizado e instrucciones para escribir cartas elaboradas en el marco del taller. Este año el proyecto trabajó también con mujeres imputadas, lo que permitió abrir nuevos caminos de comunicación con hijos, familiares y personas en libertad que ampliaron las redes afectivas de las participantes. El fanzine será entregado de manera gratuita a quienes asistan al lanzamiento.

En el conversatorio participarán Paulina Vergara, Miranda Aspee, Alejandra Michelson y Gricelda Lavín. En ambas actividades se dispondrá además de una mesa de publicaciones con libros, fanzines y revistas creadas por personas que están o estuvieron privadas de libertad.

Proyecto literario

“Para nosotros es relevante realizar actividades abiertas y en libertad para dar a conocer el trabajo que hacemos adentro. Es también una manera de conectar el adentro con el afuera y ser un puente de cartas y palabras que ayude a romper la dicotomía adentro/afuera que nos parece tan natural. Nuestro proyecto es literario y por eso es importante tener presencia en una de las ferias literarias más relevantes del país. Si no hay presencia de personas privadas de libertad en estos eventos culturales, la geografía literaria no está completa. Finalmente, nos parece importante relevar la cultura y, en particular, la literatura, como fundamentales en el proceso de (re)inserción social”, dice Paulina Vergara, directora de Letras Públicas.

La presencia de Letras Públicas en La Furia del Libro de Verano 2025 llega en un año de intensa actividad, marcado por la distribución de la revista Fábrica de Letras tanto en espacios públicos como en el Centro Penitenciario Valparaíso, y por la participación del Proyecto Cartas Valparaíso en nstancias destacadas del espacio literario y social nacional, entre ellas La Furia del Libro en Estación Mapocho y la Feria Malqueridas en el Centro Cultural La Moneda.

Además, la organización impulsó una campaña de recolección de artículos de higiene para mujeres que no reciben visitas, evidenciando que, aunque su labor es literaria, no puede permanecer indiferente frente a las condiciones de precariedad e indignidad que enfrentan muchas personas privadas de libertad. A ello se suma el inicio del trabajo para la revista Fábrica de Letras 2, luego de adjudicarse el Fondo del Libro y la Lectura 2025.

Durante esta etapa se crearán los números 4,5 y 6 de la publicación escrita y leída en las cárceles de la V Región y Región Metropolitana y que busca dar a conocer la literatura creada en contextos de encierro así como la literatura chilena relacionada con la cultura popular, el género epistolar y la narración testimonial, utilizando un lenguaje cercano y amigable para la comunidad penitenciaria pero también para quienes la leerán en formato digital.

Trayectoria

La historia y el enfoque de Letras Públicas están estrechamente ligados al recorrido de su directora, Paulina Vergara, quien desde los años 90 ha explorado la escritura epistolar como medio de expresión y comunicación. Su experiencia en talleres dentro de recintos penitenciarios, tanto en México como en Chile, la llevó a fundar Letras Públicas en 2019 y a consolidar proyectos como Querida tú y diversas iniciativas epistolares desarrolladas durante la pandemia y en los años posteriores.

Proyecto Cartas Valparaíso es una invitación a repensar la comunicación, la empatía y la cultura desde lo íntimo de una carta. En La Furia del Libro, Letras Públicas abre este diálogo al público, reafirmando que toda voz merece ser escuchada y toda historia, contada.

En esta ocasión Letras públicas invita a quienes asistan a hacer un aporte para la campaña solidaria para mujeres privadas de libertad en la cárcel de Valparaíso, quienes no tienen lo indispensable para una vida digna: artículos de higiene personal y útiles de aseo. Por eso se invita a los invitados a sumarse llevando a estas actividades en La Furia del Libro jabón, shampoo y acondicionador líquido en formato sachet y papel confort.