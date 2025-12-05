“Des información”: montaje vertiginoso que cuestiona el amor, la violencia y el exceso de imágenes

En un ecosistema donde las imágenes se multiplican a una velocidad inabarcable —y donde la violencia convive con la indiferencia cotidiana—, “Des información” se instala como una pulsación urgente. ElColectivo Teatro La Invertebrada presenta en Mori Bellavista, del 4 al 13 de diciembre, un montaje que invita al público a sumergirse en un dispositivo escénico que desarma, fragmenta y reconstruye la experiencia contemporánea.

Inspirada en “Amor e Información” de la dramaturga británica Caryl Churchill, la propuesta dirigida por Omar Morán Reyes se articula desde una narrativa que rehúye el conflicto central y apuesta por una sucesión de escenas que funcionan como destellos: una mujer baila su canción favorita, otra yace baleada en una plaza, una petición de matrimonio fracasa, dos actores buscan sentido a una escena, un soldado entrega una bandera en lugar de un cuerpo.

“Son imágenes que duran un instante y que se encadenan sin respiro, como una serie de impactos breves que revelan la precariedad emocional de la época”, señala Morán.

Durante 100 minutos, diez intérpretes —cuerpos e identidades diversas— se interrogan sobre la posibilidad del amor y la persistencia de la violencia en un escenario saturado de información. El montaje articula dramaturgia original, improvisaciones y una estructura fragmentaria que tensiona las formas en que las personas se vinculan, se observan y se narran en la actualidad.

“DES INFORMACIÓN”, montaje de egreso de la carrera de Teatro del Instituto Profesional ARCOS 2025, cuenta con el diseño integral de César Erazo, el diseño sonoro de Diego Betancourt y la asesoría coreográfica de Pepo Silva, quienes contribuyen a construir un paisaje escénico donde el vértigo, la crudeza y la emotividad conviven, potenciando un relato que transita entre el absurdo y la intimidad más frágil.

A su vez, la asesoría dramatúrgica de Isidora Stevenson y la traducción de Horacio Pérez fortalecen una propuesta que se atreve a dialogar con la sobrecarga sensorial de estos tiempos.

Con esta propuesta, Teatro Mori cierra el año exhibiendo una obra que interpela, incomoda y abre preguntas sobre cómo los seres humanos habitan —y sobreviven— en medio del ruido contemporáneo. Las entradas se encuentran disponibles en Ticketmaster y boleterías.

DES INFORMACIÓN

Fecha: Del 4 al 13 de diciembre

Hora: De jueves a domingo, a las 20.00 hrs | Miércoles, a las 20.00 hrs

Lugar: Mori Bellavista (Constitución 183, Providencia)

Duración: 100 minutos

Edad recomendada: +14 años

Ficha artística: Inspiración libre de: “Amor e Información” de Caryl Churchill | Dirección: Omar Morán Reyes | Asistencia de dirección: Jacob Reyes | Dramaturgismo: Omar Morán Reyes | Asesoría dramatúrgica: Isidora Stevenson | Diseño integral: César Erazo | Diseño Sonoro: Diego Betancourt | Producción: Jacob Reyes y Laura Mardones | Asesoría coreográfica: Pepo Silva | Técnica: Gastón Herreros y María José Yañez | Diseño gráfico: Darline Castro | Fotografía afiche: Mauricio Espinoza | Traducción: Horacio Pérez | Elenco: Lu del Río, Antonia Cetty, Marcela Muñoz, Nicolás Donoso, Romina Menzel, Laura Mardones, Nicole Jerez, Martín Badilla, Antonia Meza y Fabrizio Arias.