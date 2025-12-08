Ana Tijoux, Quilapayún y Dënver cierran en grande la edición 2025 de Feria Pulsar

Ana Tijoux, Quilapayún y Dënver cerraron este domingo la edición 2025 de Feria Pulsar en la Estación Mapocho.

El evento, el mayor encuentro de la música chilena organizado por SCD, concluyó la celebración de sus 15 años con una jornada intensa, repleta de público y coronada por tres conciertos que quedarán entre los momentos más memorables de la versión 2025, informó la SCD en un comunicado.

Un continuo de pop, rap y Nueva Canción Chilena, que arrancó a eso de las 19:50 con los sexagenarios Quilapayún, quienes transformaron el escenario Santander en un coro intergeneracional con himnos como “El pueblo unido” y “La muralla”. El cierre del mismo escenario quedó en manos de Dënver, que regresó a Pulsar con una enérgica presentación, en la que mezclaron nostalgia, electrónica y una producción visual impecable, para repasar temas como “Revista de gimnasia”, “Los vampiros” y “Los adolescentes”.

En paralelo, Ana Tijoux se alzó como uno de los grandes hitos de la jornada desde el escenario SCD. Con una puesta en escena pulcra, cargada de actitud y contundencia, la artista desplegó un concierto en el que desenfundó algunos de sus máximos éxitos, como “1977” y “Sacar la voz”, además del verdadero regalo a sus seguidores que significó “La rosa de los vientos”, el imperecedero clásico de Makiza.

Pero la jornada de domingo tuvo aún mucho más. Electrodomésticos, Yajaira, Niños del Cerro, Chinoy, La Ciencia Simple y Catalina y las Bordonas de Oro, entre otros, se sumaron a la cargada agenda de actividades del cierre, que contó con talleres, charlas, firmas de discos y conversaciones con artistas.

En ese apartado, destacaron citas como “Del ensayo al escritorio: cómo se graba un Tiny Desk”, con algunos de los protagonistas de la comentada sesión de 31 Minutos, mientras que en “Creación de letras con Pedropiedra” el músico compartió sus herramientas y procesos en esa importante etapa del quehacer musical.

Tras el cierre del evento, desde SCD destacaron la masiva convocatoria y el espíritu que marcó esta edición aniversario.

“Estamos realmente felices con lo que vivimos en estos tres días, porque vimos a una industria de la música compenetrada, con ganas de remar juntos y entender mejor los desafíos de este ecosistema que entre todos impulsamos. Pero lo mejor de todo es que la gente también ha entendido de qué se trata este evento, que es mucho más que un cartel digno de un festival. Acá se vive la música en toda su dimensión y la audiencia ha sido parte de eso, tanto los fans habituales de Pulsar, como las nuevas generaciones que en esta edición se integraron”, comentó Rodrigo Osorio, presidente de la organización.

La versión 2025 de Feria Pulsar reunió un total de 37 conciertos, de artistas tan resonantes y diversos como Javiera Mena, De Saloon, Saiko, FaceBrooklyn, Francisco Victoria, Joe Vasconcellos y Panico, entre otros.

Los 15 años del encuentro también albergaron decenas de actividades formativas, lanzamientos y conversatorios, que contaron con la presencia de nombres tan estelares como Humberto Gatica, el productor chileno más influyente en la escena global.

De este modo, la edición permitió abarcar las distintas esferas de la música, confirmando el sitial de este encuentro como uno de los hitos indispensables en la cartelera cultural del país.