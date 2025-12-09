“Piluchas” celebra una década de humor, burlesque y varieté con función única en Teatro Mori Recolet

Con una única función el viernes 12 de diciembre a las 21:00 horas, “Piluchas” regresa a Teatro Mori Recoleta para celebrar sus diez años de trayectoria con una gala que promete lentejuelas, burlesques chispeantes y el sello humorístico que ha distinguido al espectáculo desde su estreno. La propuesta revive el antiguo show de revistas —hoy casi extinto— desde una mirada contemporánea que celebra la diversidad, la sensualidad y la libertad escénica.

Nacido de la alianza entre las fiestas Kitsch y un colectivo de artistas interesados en rescatar el patrimonio del varieté y el vodevil, este espectáculo se ha consolidado como una de las experiencias escénicas más singulares del circuito independiente. Su lenguaje mezcla sketches desbordantes de humor absurdo, coreografías burlescas, guiños al cabaret clásico y una selección musical interpretada por un elenco versátil.

“El show es la realeza del burlesque y el varieté chileno, un espacio donde la diversidad se celebra y los cuerpos se veneran”, señala su directora, Janny Pérez. “Cada función es irrepetible: nuevos números, invitados sorpresa y una energía que explota en escena. Piluchas es más que un espectáculo; es una declaración de libertad”.

Para esta presentación aniversario, la compañía prepara un reencuentro con su elenco histórico, referencias a sus primeras temporadas y momentos creados especialmente para quienes han seguido la propuesta desde sus inicios. La función busca no solo ofrecer un espectáculo festivo, sino también reivindicar un estilo que marcó la historia del entretenimiento local y que hoy retorna con nuevos códigos.

Según su productor, Pato Hado, “Piluchas” nació con el propósito de “reincorporar este antiguo arte a la escena actual del teatro y la danza espectáculo”, actualizando desde la irreverencia y el ingenio el espíritu del teatro de variedades.

Las entradas ya están a la venta a través de Ticketmaster y en las boleterías de Teatro Mori, para quienes deseen disfrutar de una velada que combina nostalgia, actualidad y cultura.

PILUCHAS

Fecha: Viernes 12 de diciembre

Hora: A las 21.00 hrs

Lugar: Mori Recoleta (Bellavista 77)

Duración: 75 minutos

Edad recomendada: +18 años

Ficha artística: Autora: Mabel Sepúlveda Pérez | Directores: Mabel Sepúlveda Pérez y Rodrigo Farah | Compañía: Piluchas Varieté | Elenco: Mabel Sepúlveda, Rodrigo Farah, Antonia Araya, Karla Barríos, Pamela Neira, Barbara Albornoz y Rebeca Ortiz | Técnicos: Jorge Marengo y Matías Anguita | Producción y difusión: Patricio Sanchez.