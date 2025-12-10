Inauguraron exposición “Mistral: 80 años del Nobel, una mirada actual de su legado” en Vicuña

El Museo Gabriela Mistral de Vicuña inauguró este miércoles la exposición “Mistral: 80 años del Nobel, una mirada actual de su legado”, una propuesta que revisa los contextos literarios, sociales y transnacionales que rodearon el reconocimiento otorgado a Gabriela Mistral en 1945.

La muestra busca actualizar las preguntas que este hito plantea para la lectura contemporánea de su obra.

La curatoría, desarrollada por Karen Pazán Valencia junto al equipo del museo, articula tres líneas de trabajo.

La primera aborda la dimensión internacional de Mistral y sus redes en América Latina, Norteamérica y Europa. La segunda examina su escritura crítica y ensayística en columnas, conferencias y recados. La tercera se enfoca en materiales que permiten pensar afectos, duelo y maternidad como parte de un archivo personal que dialoga con su trayectoria pública.

El recorrido incluye manuscritos, primeras ediciones, prensa de época y libros con anotaciones que forman parte del acervo del museo. Estos materiales permiten situar la figura de Mistral en sus distintas escalas: local, hemisférica y global, mostrando cómo su producción intelectual circuló en diversos espacios culturales.

La propuesta se nutre de los aportes del seminario “Mistral: 80 años del Nobel, una mirada actual de su legado”, realizado en mayo.

Las intervenciones de Claudia Cabello Hutt, Fernanda Glaser Danton y Macarena Urzúa Opazo, junto con los trabajos de Andrea Meza Navarro, Martina Bortignon, Soledad Falabella Luco, María Carolina Bergese, Ana María Riveros Soto, Fernanda Ubilla Molina y Rubén Castro Torres, contribuyeron a definir los focos que ordenan la selección de piezas y problemas curatoriales.

Esta exhibición invita a revisar el Premio Nobel como un punto de inflexión que permite observar la amplitud de los vínculos, preocupaciones y escrituras que dieron forma al proyecto intelectual de Gabriela Mistral.