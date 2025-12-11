A los 74 fallece Gonzalo Díaz, Premio Nacional de Artes Plásticas 2003

La tarde de este jueves 11 de diciembre falleció el artista visual Gonzalo Díaz. El Premio Nacional de Artes Plásticas 2003 y profesor titular de la Universidad de Chile murió a la edad de 74 años.

Reconocido como uno de los artistas visuales más importantes de su generación, se formó en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile entre 1965 y 1969, donde tuvo como maestros a José Balmes, Rodolfo Opazo, Alberto Pérez y Adolfo Couve. Recibió el grado de Licenciado en Arte con mención en Pintura. Continuó sus estudios en 1980 en la Universitá Internazionale dell’Arte en Florencia, Italia.

“La comunidad universitaria y el país despiden con pesar al maestro Gonzalo Díaz Cuevas, artista visual, egresado y académico UChile, quien fuera condecorado con el Premio Nacional de Artes Plásticas 2003 en honor a su obra conceptual, desafiante, audaz y monumental”, señalaron desde la casa de estudios.

Posteriormente, en 1987 obtuvo la beca de la Fundación Guggenheim por medio de la cual desarrolló el proyecto “Marcación del territorio o introducción al paisaje chileno“.

En 1969 se inició como ayudante en los Talleres de Pintura de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, asumiendo el cargo de Profesor Titular a partir de 1975. En 1977 participó en la fundación del Instituto de Arte Contemporáneo, de cuyo Taller de Pintura fue profesor.

Perteneciente a una generación que busca expresarse desde lo conceptual, mediante nuevos soportes y formas de expresión, Gonzalo Díaz irrumpió en la escena pictórica chilena con su “Historia sentimental de la pintura chilena”, cuya matriz icónica fue la imagen femenina del envase del detergente Klenzo, reproducida y alterada en su presentación. Desde entonces no cesó tras nuevas formas de expresión sumando a su creación individual una permanente acción en la docencia en las universidades de Chile y Arcis.

