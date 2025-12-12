El escritor chileno Jesús A. Ponce presenta en La Furia del Libro 2025 su aclamada novela “Vivero”

En el marco de la próxima edición de La Furia del Libro Festival, Jesús A. Ponce Catalán (Chile, 1994), presentará la edición española de su novela “Vivero. Instalaciones sobre el ritmo, lo senil y lo vegetal” (dosmanos, 2024), libro que nace de los cinco años en que cuidó a su padre con alzhéimer.

El texto fue distinguido con el Premio Mejores Obras Literarias 2022 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile en la categoría de novela inédita y apareció primero publicado en Chile en 2023 con Ediciones Liz, en una versión artesanal de tiraje limitado, y más tarde en España bajo el sello barcelonés dosmanos.

Definida por el diario El País como “el relato atípico de un hombre que asume el cuidado del padre”, Vivero despliega una mirada poco convencional sobre los cuidados: es el hijo quien baña, viste, alimenta y acompaña a su padre en la etapa final de la enfermedad.

Lejos de idealizar o demonizar el acto de cuidar, el libro propone, en palabras de la misma reseña, “una nueva ecología de los cuidados”, que vincula la experiencia íntima del cuidado con la reflexión ecológica y filosófica contemporánea.

En Chile, el texto ha sido leído como un híbrido entre narración, poesía y ensayo, con estructura no lineal, recursos gráficos, poemas e incluso fórmulas químicas, que permiten pensar el cuerpo y la memoria desde lo vegetal y lo fragmentario.

Recepción crítica en España y América Latina

La novela ha despertado un amplio interés crítico tanto en Chile como en España. Se destacó en la prensa chilena la capacidad del libro para retratar el dolor “como un poeta que se empeña en escribir un manual de botánica”, subrayando la convivencia entre frialdad y ternura en su prosa.

En la revista cultural Sustrato, el crítico Jorge Burón calificó Vivero como “una excepcional primera novela” y subrayó su carácter formalmente vanguardista, marcada por crucigramas, dibujos, frases tachadas, tipografías, taxonomías, química orgánica y cartelería callejera incrustadas en la narración.

Según Burón, la obra encarna el riesgo literario que rara vez asumen las primeras novelas y se inscribe en la tradición experimental chilena, heredera de la antipoesía y de La nueva novela.

A comienzos de 2025, la escritora Claudia Apablaza dedica a “Vivero” la reseña “Las ramificaciones del olvido” en la revista Cuadernos Hispanoamericanos (n.º 898), donde sitúa la novela dentro de la narrativa hispanoamericana contemporánea que explora los vínculos entre memoria, archivo familiar y experimentación formal.

Lo que han dicho de “Vivero”:

Sara Barquinero:

«Vivero, una obra profunda y sensible, pese a su apariencia fría, y que, al final, se ocupa del que tal vez es el gran tema de la literatura: cómo lidiar con el tiempo y la muerte».

Mar García Puig:

«Solo hay una etiqueta que Vivero no desafíe: literatura. Y como toda literatura que se precie, consigue trastocar lo que pensabas (incluso lo que ni siquiera sabías que pensabas) sobre la memoria y lo que puede ahí el lenguaje».

Esmeralda Berbel:

«La novela Vivero muestra la terrible belleza de la vida, de los cuerpos, los pliegues y el paisaje alto de los árboles. Cuidar la palabra, el abismo del tiempo, la mirada más necesaria, la ausencia y por eso, la escritura: Vivero contiene en sí una de las prosas que a mí personalmente más me conmueven».

Bob Pop:

«Se devora, te devora».

Sobre el autor

Jesús A. Ponce Catalán (Chile, 1994) es escritor y ensayista. Investiga sobre literatura y nuevos realismos en The New Centre for Research & Practice. Estudió Arte y Humanidades en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde comenzó a trabajar la relación entre diseño, plantas y cuidado, proceso que derivó en la escritura de Vivero durante los años en que acompañó a su padre enfermo de alzhéimer.

En 2022 obtuvo el Premio a Mejores Obras Literarias (Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile) en la categoría novela inédita, reconocimiento que marcó el inicio de la trayectoria pública de Vivero y de su propia obra narrativa. Actualmente reside en Madrid, donde continúa desarrollando proyectos literarios que exploran la memoria familiar, los afectos y las formas de vida en el capitalismo tardío.