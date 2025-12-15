Primera retrospectiva de la artista chilena Lotty Rosenfeld en Estados Unidos

En Estados Unidos se presenta por primera vez una retrospectiva de la artista chilena Lotty Rosenfeld (1943-2020), en la Wallach Gallery (de la Universidad de Columbia) en Nueva York.

Se trata de Lotty Rosenfeld: Disobedient Spaces, que presenta instalaciones y proyecciones de video que levantan preguntas sobre el espacio público, además de archivos, grabados, serigrafías y fotografías, abarcando su obra desde 1970 hasta 2019.

El título de la exposición refiere al “espacio desobediente” como espacio feminista, un enfoque que emergió de la investigacion extensiva y diálogo entre las dos curadoras, Julia Bryan-Wilson, profesora de Columbia University, y Natalia Brizuela, profesora de UC Berkeley.

Contexto

Las curadoras contextualizan la obra de Rosenfeld además de sus colaboraciones con el Colectivo de Acciones de Arte (CADA), situando a la artista como nodo crucial de una red latinoamericana que unió al activismo con la poesía, según un comunicado de las organizadoras de la muestra.

En su amplia práctica artística feminista, Rosenfeld celebró a la imaginación como antídoto contra los sistemas de control, sea patriarcal, dictatorial, capitalista o colonial. Enmarcada desde la perspectiva de los cuidados, la amistad feminista, y la solidaridad en la diferencia, la exposicion hace énfasis en estos aspectos de su práctica y como estrategias conceptuales centrales.

La exposición también releva la diversidad de materialidades usadas por Rosenfeld, sin precedentes – incluso intaglios, collages hechos de materiales cotidianos, portadas de libros y serigrafías con hilo– todos pocas veces vistos.

Espacios Desobedientes destaca obras menos conocidas de íntima colaboración, que iluminan las relaciones entre Rosenfeld con otros colegas artistas y activistas.

Las curadoras exploran cómo la artista eludió los intentos de controlar el pensamiento, los comportamientos y el lenguaje a través de las ambigüedades inherentes al arte antes, durante y después de la dictadura del general Augusto Pinochet en su Chile natal.

Trayectoria

Se conoce a Rosenfeld por usar su experiencia como diseñadora gráfica y grabadora para inscribir la frase «NO+» en espacios públicos. Las obras presentadas incluyen Una milla de cruces sobre el pavimento (1979), en donde Rosenfeld usó vendas blancas y cinta adhesiva para cambiar las líneas del tráfico frente al Palacio Presidencial Chileno, entre otros lugares– acciones interrogando la autoridad del estado. NO+, frase experimental desarrollada con el CADA, fue levantada a lo largo de Chile como llamado a protestar durante la dictadura de Pinochet en los años setenta y ochenta.

Rosenfeld también fue parte de la Escena de la Avanzada, un movimiento de artistas y escritores vanguardistas que desafiaban a la autoridad por medio de interrupciones semánticas e intervenciones visuales, evitando la confrontación directa, pero sentando un precedente para las manifestaciones masivas que poco a poco irían erosionando la autoridad del régimen dictatorial de Pinochet.

En los momentos más sombríos, la voz artística crítica y contestataria de Rosenfeld mantuvo vivos los espacios de disidencia e influyó en la imaginación cultural y política que, en última instancia, sentó las bases para el éxito de los movimientos de resistencia a gran escala.