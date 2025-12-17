Libro revisa, desde la poesía, el caso quemados en la bodega de Kayser

El hallazgo de cinco cuerpos quemados en la bodega de Kayser, durante los primeros días del estallido social de 2019, y el misterio en torno al caso, impactó profundamente a Francisca Palma Arriagada.

La escritora y periodista, que ha publicado crónica y novela, definió que el registro poético era el adecuado para abordar el horror de este caso, que a seis años de ocurrido, sigue sin responsables.

Así surgió “Kayser”, su primer libro de poesía. Publicado por Oxímoron, contiene 67 poemas distribuidos en cinco capítulos: “fuego”; “cuerpos”; “territorio”; “justicia” y “exhumación”, y que en un registro poético próximo a lo pericial, se adentra en las dimensiones asociadas al caso.

Allí se lee lo siguiente:

el hollín

de esa carne

que no resolvió el fuego

quedó pegado al suelo

como evidencia

de la impunidad

de la noche

de un país

que no despierta

que no siente el aroma

el humo

la noche que lo rodea

que no ve

no huele

lo que le pasó

que prefiere

no saber

nada

Nuevo lenguaje

“Muchas personas no pudimos escribir nada ante el horror que despertaron sucesos como el hallazgo de los cinco hombres quemados en la bodega de Kayser. Fueron textos o versos difíciles de afrontar, elaborar. Parece increíble que esto sucediera hace tan pocos años, en democracia, sin saber aún qué pasó realmente con ellos”, señala la autora, al explicar las razones que llevaron a la escritura de Kayser.

“Ya había un reportaje periodístico muy completo, también muy fuerte sobre la información entregada. No podía, por tiempo y posibilidad escritural, abordar esta historia desde ese registro. Fue la palabra poética, con su potencia, versatilidad y capacidad especulativa, la que se me hizo más pertinente para construir este libro que no pretende elaborar una verdad jurídica -para eso están los tribunales-, sino que apostar a un abordaje sensible y político, porque no es posible que quedemos indiferentes ante hechos como este”, agrega.

Así, y tras más de cuatro años de escritura, y de obtener la Beca de Creación Literaria del MINCAP, la periodista concluyó este poemario de más de 100 páginas.

El caso

La tarde del 20 de octubre del 2019 fue un punto de quiebre para la vida de cinco familias de la comuna de Renca. Allí se ubicaba la bodega de la empresa textil Kayser donde, tras un saqueo y un incendio, fueron encontrados los cuerpos calcinados de cinco hombres: Yoshua Osorio, Julián Pérez, Andrés Ponce, Luis Salas y Manuel Muga. La noticia circuló por los medios de comunicación, y tras la denuncia de familiares y el interés especial de la prensa, el tema fue abordado por su connotación pública, la violencia y las dudas sobre cómo esas personas, esos cinco trabajadores, fueron a parar a ese lugar.

Este suceso fue uno de los hechos de violencia contra la población civil que se reportaron durante el 2019, que se suman a las mutilaciones oculares, las agresiones físicas, el impedimento de la ayuda médica, entre otros, que condujeron a la muerte de más de 40 personas.

Fue particularmente abordado por el reportaje televisivo de la periodista Alejandra Matus, en donde se ahonda y da voz a las familias; y actualmente es abordado por el documental “Seguir en la Memoria”, del director Fernando Véliz.

Continuidad y legado de la poesía política

Otra de las características del libro es su último apartado: un conjunto de citas poéticas de otros autores cuyo contenido dialoga con el suceso planteado por Kayser. Como explica la autora, el libro se suma a una tradición literaria de poesía política y documental, relevando parte de ese legado y otros textos afines, evidenciando la continuidad histórica del rol de este género en el país. Este apartado incluye, entre otros, versos y fragmentos de poemas de Elvira Hernández, Gonzalo Millán, Isidora Stevenson, Barbara Délano, Víctor Quezada, entre otros.

“Kayser” estará presente en la próxima edición de La Furia del Libro, que se desarrollará entre el 18 y 21 de diciembre en GAM. Prontamente, el domingo 11 de enero a las 15:00 hrs. será presentado como parte de la programación del Festival Caudal en Valdivia, ocasión en la que la autora estará acompañada de las poetas Roxana Miranda Rupailaf y Kutral Vargas Huaiquimilla.

Francisca Palma Arriagada es periodista y Magister en Comunicación Política por la Universidad de Chile, misma institución donde trabaja. Integrante de la revista digital de cultura y política latinoamericana La Raza Cómica, publicó en 2016 el libro “Iquique Glorioso. Crónicas de la Tierra de Campeones” (Ediciones Radio Universidad de Chile); el 2024 la novela Iconoclastas (Editorial Navaja), y se adjudicó la Beca de Creación Literaria del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio para la escritura de Kayser. Este año se adjudicó la residencia de escritura Finestres, en Barcelona, proceso que ejecutará en marzo del 2026.