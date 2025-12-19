Día del Cine Chileno amplió acceso al cine nacional en 14 regiones y tuvo más de 7.000 espectadores

Este 2025, por primera vez, se conmemoró oficialmente el Día del Cine Chileno, que cada 29 de noviembre reconoce la memoria y legado de Carmen Bueno y Jorge Müller, cineastas detenidos y desaparecidos en 1974 durante la dictadura cívico-militar. En el marco de esta fecha, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, junto a la producción de la Red de Salas de Cine de Chile, realizó 118 funciones, 49 de ellas especialmente dedicadas a escolares, llevando un total de 7.726 espectadores a lo largo del país.

“Esta conmemoración tuvo un tinte muy especial porque a partir de este año pudimos oficializar el 29 de noviembre como el Día del Cine Chileno y con ello cumplir con una demanda impulsada por las familias de Carmen Bueno y Jorge Müller, con la que ponemos en valor a todos quienes integran el ecosistema audiovisual. Para nosotros como Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, es importante que la ciudadanía perciba esta conmemoración como una manera de proyectarnos, de vernos a nosotras y nosotros mismos en la pantalla grande, nuestras historias; y a Chile finalmente”, dijo la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo.

El cine chileno llegó a 36 espacios independientes de 30 comunas de 14 regiones del país, con una programación diversa compuesta de más de 30 largometrajes nacionales entre estrenos, clásicos y cine patrimonial, con funciones gratuitas y/o a $1.000.

Destacaron en la programación dos películas recientes, que previamente llevaron más de cien mil espectadores a las salas y que, en este Día del Cine Chileno 2025, se convirtieron en los títulos más programados en salas independientes. Se trata de Denominación de origen (2025), dirigida por Tomás Alzamora, y Me rompiste el corazón (2025), dirigida por Boris Quercia y protagonizada por Daniel Muñoz y Carmen Gloria Bresky, películas que se tomaron la pantalla grande, llevando historias frescas y necesarias a un público que no había tenido la oportunidad de verlas.

“Nuestro compromiso cada año es seguir ampliando el acceso a cine chileno en los distintos rincones del país, propiciando exhibiciones de calidad y a un público diverso. Para nuestro equipo fue un tremendo desafío la producción de las actividades del Día del Cine Chileno y creemos que se logró llegar a un importante resultado, con un promedio de 65 espectadores por función, lo que refuerza la necesidad de seguir sosteniendo estos espacios e instancias. Poder llegar a tantos territorios con cine chileno de manera exitosa nos llena de orgullo. Sin duda es reflejo del trabajo colaborativo que llevamos haciendo desde que se conformó nuestra asociación gremial”, comenta Dominique Rammsy, presidenta de la Red Salas de Cine Chile.

Entre otros títulos destacaron El pa(de)ciente (2021), dirigido por Constanza Fernández y protagonizado por Héctor Noguera; La nana (2009), de Sebastián Silva y protagonizada por Catalina Saavedra, y el documental Ensayos y errores (2025), de Ignacio Rojas Vallejo. Además de clásicos como Esperando a Godoy (1973-2023), de Cristián Sánchez; Johnny 100 pesos (1993), de Gustavo Graef Marino; y el documental La flaca Alejandra (1994), dirigido por Carmen Castillo. Asimismo, la película patrimonial, El húsar de la muerte (1925), dirigida por Pedro Sienna, que en su centenario fue exhibida en algunas salas con musicalización en vivo, relevando así la importancia de este hito.

En esta conmemoración se llevaron a cabo algunos cineforos, donde el público tuvo la oportunidad de compartir con directores y protagonistas posterior a la función, como Tomás Alzamora y Luisa Maraboli, director y protagonista de Denominación de origen; Cristian Sánchez, director de Esperando a Godoy; Ignacio Rojas, director de Ensayos y errores; y Carolina Paulsen, parte del elenco de Me rompiste el corazón.

“Para nosotros es un honor incalculable haber podido exhibir nuestra película en la Red de Salas de Cine de Chile. Enterarnos de que fue una de las película más programadas del ciclo es emocionante y muy conmovedor, porque sentimos que ese cariño del público y de las salas independientes confirma que esta historia, nacida desde la cueca chora y los barrios populares, de verdad está llegando a la gente, que es el lugar donde pertenece. Nos confirma que el cine chileno identitario tiene un público que responde y está ávido de recibir este tipo de propuestas. En cada proyección en la que hemos participado, constatamos que esta película vive en los territorios y, por ello, nos da aún más ganas de llegar a todos los rincones del país donde haya una sala, un centro cultural o una comunidad con ganas de ver la película” comentó Alberto Gesswein, productor de Me rompiste el corazón, sobre el recorrido de la película en las salas de la Red.

Destacaron también las funciones especialmente dirigidas a grupos con discapacidad sensorial o neurológica, personas mayores y cuidadoras/es adheridos al Programa ChileCuida, donde asistieron 130 espectadores que pudieron disfrutar de títulos como el reciente documental Yo no canto por cantar (2025), dirigido por Ana L’Homme y el exitoso largometraje Me rompiste el corazón.

Los escolares también disfrutan el cine chileno

En esta conmemoración se desarrollaron 49 funciones escolares, realizadas en 71 establecimientos educacionales del país, donde 4.409 estudiantes de distintas edades y cursos disfrutaron con los largometrajes que fueron exhibidos.

Estudiantes de educación básica de distintas instituciones del país pudieron disfrutar de títulos como 31 minutos, la película (2008), dirigida por Alvaro Diaz y Pedro Peirano, y la película más solicitada en los distintos establecimientos educacionales. Además de otros largometrajes como Nahuel y el libro mágico (2020) de Germán Acuña; y el clásico nacional Ogú y Mampato en Rapa Nui (2002), dirigido por Alejandra Rojas Tellez.

En el caso de los más grandes, tuvieron la oportunidad de ver y reflexionar en torno a Los afectos (2024), película dirigida por Anibal Jofré y protagonizada por Gastón Salgado y el cantante Gianluca; y Muertes y maravillas (2023), dirigida por Diego Soto.

Espacios de exhibición que fueron parte del Día del Cine Chileno 2025:

Cine Municipal de Arica en Arica; Esquina Retornable en Antofagasta; Centro Cultural Ser Humano en Copiapó; Sala Latente en La Serena; Sala Nemesio en La Reina; Cineteca Nacional de Chile en Santiago; Centro Arte Alameda en Santiago; Sala K en Santiago; CCC en Santiago; Cine UC en Santiago; Teatro Comunitario Novedades en Santiago; Teatro Carrera en El Monte; Centro Cívico Cultural El Bosque en El Bosque; INSOMNIA Teatro Condell en Valparaíso; Centro Cultural San Antonio en San Antonio; CasaVerde en Los Andes; Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda en Calle Larga; Teatro Municipal de Quilpué en Quilpué; Centro Cultural Gabriela Mistral en Villa Alemana; Centro Cultural Tongariki en Rapa Nui; Casa de la Cultura Chimbarongo en Chimbarongo; EXT UCM en Talca y Curicó; Sala Cinecón en Constitución; Teatro Municipal de Constitución en Constitución; Salón Auditorio Aurelio Salgado. Municipalidad de Trehuaco en Trehuaco; Centro Cultural San Pedro de La Paz en Concepción; Centro Cultural Municipal Padre Las Casas en Padre Las Casas; Cine del Parador Turístico de Melipeuco en Melipeuco; Cine Club UACh en Valdivia; -1 CINE en Puerto Varas; Sala Mafalda Mora. Casa del Arte Diego Rivera en Puerto Montt; Teatro Municipal de Purranque en Purranque; Centro Cultural La Casona en Frutillar; Microcine Centro Cultural Municipal Coyhaique en Coyhaique; Casa Alerce en Aysén.

Las actividades del Día del Cine Chileno fueron organizadas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y producidas por la Asociación Gremial Red de Salas Independientes de Cine de Chile.