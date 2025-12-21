Macha y el Bloque Depresivo hicieron vibrar el Estadio Nacional

Con una convocatoria histórica y un público ovacionando de principio a fin, Macha y El Bloque Depresivo protagonizaron un concierto inolvidable, reafirmando la vigencia y el impacto del proyecto liderado por Aldo “Macha” Asenjo.

Más de 52.000 personas repletaron el Estadio Nacional para presenciar un recorrido por el repertorio más emblemático de la banda. Durante varias horas, el espectáculo transitó por boleros, valses, cumbias y clásicos populares latinoamericanos, en una puesta en escena cargada de emoción y marcada por la cercanía entre artistas y audiencia.

La Banda Sonora Chingona fue la invitada especial de la noche, un proyecto que reúne a músicos mexicanos y chilenos pertenecientes a La Gran Sonora de Todos y Felipe Urban.

Entre los momentos importantes del concierto destacaron las interpretaciones coreadas masivamente y convertidas en algunos de los puntos más altos de la velada. El setlist incluyó grandes clásicos del Bloque Depresivo, reafirmando la fuerza y la originalidad del proyecto.

El show contó con la participación estelar de Manu Chao, Vicente Cifuentes, Álvaro Henríquez, Julieta Lasso, Aerstame y Barrio Bolero (dúo mexicano), quienes se sumaron en distintos momentos y aportaron nuevas capas sonoras, provocando ovaciones y algunos de los instantes más comentados de la jornada.

El lleno total del Estadio Nacional consolidó a Macha y El Bloque Depresivo como una de las propuestas más importantes y convocantes de la escena nacional. Este nuevo hito confirma la capacidad del proyecto para reunir a distintas generaciones y transformar cada presentación en una experiencia profundamente emotiva y participativa.